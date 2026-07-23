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23 июля 2026 в 16:28

Терапевт объяснила, как работать на даче без вреда для здоровья

Терапевт Беляева: на даче необходимо соблюдать режим труда и отдыха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На даче необходимо соблюдать режим труда и отдыха, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Мария Беляева. Она отметила, что умеренные нагрузки помогают оставаться в тонусе.

При этом рекомендуется сменять физическую нагрузку отдыхом: например, поработать в течение 40–45 минут (в зависимости от состояния здоровья), а затем полежать или посидеть в тени, чтобы восстановиться, — объяснила Беляева.

Терапевт подчеркнула, что в жаркие часы (12:00–15:00) необходимо уходить в дом, носить головной убор и соблюдать питьевой режим. По ее словам, при хронических заболеваниях с собой в поездку обязательно нужно взять лекарства, назначенные врачом.

Ранее врач Луиза Алиева рассказала, что людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью и аритмиями крайне опасно заниматься тяжелыми дачными нагрузками. По ее словам, аналогичное противопоказание есть и для пациентов с сахарным диабетом, ожирением и хронической болезнью почек.

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