Терапевт объяснила, как работать на даче без вреда для здоровья

Терапевт объяснила, как работать на даче без вреда для здоровья Терапевт Беляева: на даче необходимо соблюдать режим труда и отдыха

На даче необходимо соблюдать режим труда и отдыха, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Мария Беляева. Она отметила, что умеренные нагрузки помогают оставаться в тонусе.

При этом рекомендуется сменять физическую нагрузку отдыхом: например, поработать в течение 40–45 минут (в зависимости от состояния здоровья), а затем полежать или посидеть в тени, чтобы восстановиться, — объяснила Беляева.

Терапевт подчеркнула, что в жаркие часы (12:00–15:00) необходимо уходить в дом, носить головной убор и соблюдать питьевой режим. По ее словам, при хронических заболеваниях с собой в поездку обязательно нужно взять лекарства, назначенные врачом.

Ранее врач Луиза Алиева рассказала, что людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью и аритмиями крайне опасно заниматься тяжелыми дачными нагрузками. По ее словам, аналогичное противопоказание есть и для пациентов с сахарным диабетом, ожирением и хронической болезнью почек.