Врач напомнила, кому крайне опасно заниматься дачными нагрузками

Людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью и аритмиями крайне опасно заниматься тяжелыми дачными нагрузками, предупредила в беседе с MIR24.TV врач Луиза Алиева. Аналогичное противопоказание есть и для пациентов с сахарным диабетом, ожирением и хронической болезнью почек.

Многие считают дачу полезной для здоровья, но проблема возникает, когда после месяцев малоподвижной жизни человек за выходные пытается выполнить большой объем тяжелой работы. Для сердца такая нагрузка может оказаться непосильной. Перенос тяжестей, работа лопатой, длительное напряжение мышц, задержка дыхания при подъеме грузов, длительная работа в наклоне способны вызывать резкие перепады артериального давления и увеличить нагрузку на сердце, спровоцировав развитие жизнеугрожающих состояний, — отметила Алиева.

Она призвала осторожнее трудиться на даче и тех, кто не привык к физической активности и редко проходит обследования. Кроме того, людям с проблемами с позвоночником категорически нельзя колоть дрова или копать землю, поскольку такая работа задействует не только руки, но и корпус, пояснила врач.

Ранее врач Екатерина Демьяновская заявила, что подъем тяжестей рывком из положения наклона особенно опасен для поясницы. По ее словам, в этот момент резко возрастает нагрузка на мышцы, связки спины и межпозвонковые диски.