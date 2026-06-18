Врач рассказал о пользе ходьбы

Быстрая ходьба снижает риски диабета и ишемической болезни сердца, рассказал RT заведующий отделением антивозрастной медицины и реабилитации, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Алексей Репетюк. Он отметил, что ходьба не заменяет силовых тренировок, но полезна для сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Ходьба — один из самых доступных видов физической активности. Всемирная организация здравоохранения относит быструю ходьбу к умеренной аэробной нагрузке. Но тем не менее ходьба не может заменить силовые тренировки, которые критически важны для поддержания мышечной массы, — рассказал Репетюк.

Врач подчеркнул, что ходьба не поможет сильно снизить вес без изменений в питании. По его словам, такой вид активности сжигает 200–300 ккал в час, для сброса 1 кг жира нужно 7–8 тыс. ккал.

Ранее невролог Валерий Новоселов рассказал, что аэробные нагрузки и правильное питание снизят риск развития когнитивных расстройств, в том числе болезни Альцгеймера. Он также посоветовал регулярно тренировать мозг и поддерживать социальную активность.