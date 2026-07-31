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31 июля 2026 в 09:07

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 июля: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В ночь на 31 июля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 371 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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