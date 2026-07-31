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31 июля 2026 в 10:01

«Будет противостояние»: названы наставники нового сезона «Фабрики звезд»

В новой «Фабрике звезд» наставниками будут Баста и Игорь Матвиенко

Лина Арифулина Лина Арифулина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Наставниками участников в возрожденной «Фабрике звезд» будут продюсер Игорь Матвиенко и Баста, рассказала NEWS.ru режиссер проекта Лина Арифулина. Она выразила уверенность, что опыт наставничества в шоу «Голос» поможет Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко) в этом шоу.

Мне будет интересно посмотреть за противостоянием Матвиенко и Басты — они абсолютно разные. Зрители увидят битву музыкальных миров. Игорь Игоревич [Матвиенко] — очень современный, у него колоссальная чуйка на создание групп, — высказалась Арифулина.

Арифулина сообщила, что будет участвовать в возрождении шоу как его бессменный режиссер. По ее мнению, проект не потерял свою актуальность спустя годы. Хотя артисты могут стать популярными благодаря соцсетям, все же телевидение остается востребованным у зрителей, подчеркнула режиссер.

Интернет помогает молодым артистам понять, актуальна их музыка или нет. Но танцевальные и музыкальные телевизионные проекты все равно очень востребованы. Я уверена, что телевидение не умрет никогда, — резюмировала Арифулина.

Ранее победитель шестого сезона «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун усомнился, что новый проект будет успешным. По мнению артиста, на рейтинги шоу повлияет большая конкуренция на интернет-площадках.

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