Следователь ответил, как ему удалось разговорить ангарского маньяка Следователь Карчевский заявил, что он втерся в доверие к маньяку Попкову

Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Иркутского управления СКР Евгений Карчевский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что ему удалось выстроить доверительный диалог с ангарским маньяком Михаилом Попковым. Налаженный контакт позволил следствию установить причастность маньяка к десяткам преступлений.

Первое дело было построено на результатах генетических экспертиз, а моя группа расследовала остальные 65 убийств, в которых не было генетики. Я приезжал к Попкову, и мы могли общаться несколько дней подряд. Мне нужно было понять, что он из себя представляет, мы обменивались жизненными историями, он рассказал, что увлекался автомобилями, я приносил ему книги и мы обменивались мнением о прочитанном. Потихоньку выстроился контакт, получилось его заинтересовать и понять суть этого человека, — вспомнил Карчевский.

Он отметил, что Попков был готов рассказывать о совершенных убийствах, если чувствовал заинтересованность слушателя. По словам следователя, в какой-то момент их общения убийца устал вспоминать свои преступления и попросил сделать паузу, заверив, что впереди еще много эпизодов — не менее сотни.

Ранее сообщалось, что Попков убыл из иркутского СИЗО в Мордовию для отбывания пожизненного лишения свободы. Ангарский маньяк совершил серийные убийства в 1990–2010 годах, его жертвами стали более 80 человек. Для убийства Попков выбирал одиноких женщин среднего роста в возрасте от 15 до 28 лет.