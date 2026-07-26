Насиловал, убивал и плакал: как поймали калининградского Чикатило

В Калининградской области сексуальный маньяк зверски убил более 10 школьниц и студенток. Их останки находили в лесах и на пустырях на протяжении нескольких лет. Некоторые девушки долгое время считались пропавшими без вести. Как сыщики поймали калининградского Чикатило, что о нем известно, почему не дожил до суда — в материале NEWS.ru.

Что известно о серии убийств в Калининградской области

Первое убийство маньяк совершил в 1987 году (по другим данным — в 1991-м). Он лишил жизни двух девочек-подростков и закопал их тела в безлюдном месте. Следующие 11 преступлений (по другим данным — 15) произошли в 2000–2006 годах. Самой младшей жертве было 12 лет, старшей — 25.

Серийный убийца разъезжал на машине и предлагал школьницам, а также студенткам, идущим по обочине дороги или ждущим транспорта на остановках, подвезти их. Затем преступник отвозил попутчиц в безлюдное место и убивал разными способами — закалывал ножом, душил и проламывал голову молотком.

В некоторых случаях перед расправой маньяк насиловал своих жертв. После этого он закапывал трупы, бросал их в канавы и силосные ямы или сжигал. Душегуб не забирал себе личные вещи убитых, а оставлял их рядом с телами или выбрасывал в отдалении от места преступления.

Маньяк действовал осторожно, не оставляя улик. За время преступлений он сменил пять автомобилей. Тела убитых, как правило, находили через несколько дней после гибели. Трупы нескольких погибших девушек обнаружили лишь после того, как задержанный дал показания милиции.

Владимир Романов в представлении ИИ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru

Как шли поиски калининградского маньяка

Неназванный представитель оперативно-следственной группы, занимавшейся делом маньяка, сообщил калининградским СМИ, что поиски длительное время были безуспешными. Сыщики опросили более пяти тысяч человек. В поле зрения оперативников попали несколько уголовников, ранее судимых за изнасилования и убийства, но все они имели алиби и оказались непричастны к преступлениям.

Убийства школьниц и студенток в Калининградской области объединили в одну серию весной 2004 года. До этого разрозненные уголовные дела приостанавливали ввиду того, что личность нападавшего не была установлена.

Поначалу сыщики считали, что душегуб совершал убийства с целью ограбления, но вскоре отказались от этой версии, потому что он не забирал личные вещи своих жертв. Оперативники также предполагали, что нападавший действует не один и речь о серии преступлений не идет. После того как несколько эпизодов объединили в одно дело, милиционеры не исключили, что к ним причастен «гастролер». В конечном итоге все эти версии оказались неверными.

Сыщики составили психологический портрет серийного убийцы. Им мог быть примерный семьянин старше 40 лет со средним достатком, который не имеет проблем с правоохранительными органами, ходит на работу и не вызывает опасений у потенциальных жертв.

Владимир Романов в представлении ИИ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru

Как оперативники задержали калининградского Чикатило

В сентябре 2006 года маньяк уговорил подвезти на машине 24-летнюю жительницу поселка Домново Кристину К., возвращавшуюся домой с работы из Калининграда. После того как он напал на девушку, ей удалось вырваться и убежать. Родители Кристины обратились в милицию.

Свидетельница нападения, которую отыскал отец потерпевшей, запомнила марку и номер машины, в которую села Кристина. Это была сотрудница магазина автозапчастей, куда заезжал преступник. С помощью знакомого сотрудника милиции отец девушки установил адрес владельца автомобиля и установил за ним слежку. Когда его дочь опознала в незнакомце злодея, мужчина незамедлительно позвонил в милицию.

Подозреваемого задержали через три дня после нападения на Кристину. Им оказался ранее судимый 55-летний житель Багратионовска Калининградской области Владимир Романов. На допросах он рассказал следователям и оперативникам такое, от чего у них волосы встали дыбом. Пожилой мужчина давал одно признательное показание за другим, составив подробную схему убийств, в том числе и тех, о которых ранее не было известно.

Описывая каждый эпизод, он раз за разом повторял, как мантру, одну и ту же фразу: «Я решил, что, если она сядет в машину, я ее убью».

Владимир Романов в представлении ИИ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru

Что известно о жизни калининградского Чикатило Романова

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Романов родился в декабре 1950 года в поселке Ореховка Калининградской области. После того как молодому человеку исполнилось 18 лет, он перебрался в Багратионовск. Романов был женат, у него родились двое детей.

Вскоре после первого двойного убийства, о котором он рассказал оперативникам после задержания в 2006 году, маньяк изнасиловал и попытался задушить 12‑летнюю школьницу. Девочка смогла убежать и дала показания милиции. Романова задержали, после чего суд приговорил его к 10 годам тюрьмы за изнасилование и покушение на убийство.

Выйдя на свободу (по одним данным — в 1996 году, по другим — в 2001-м), он стал заниматься частным извозом и устроился плотником в строительно-монтажное управление.

В начале 2000-х Романов проживал вместе с женой и сыном. Как следует из материалов дела, он говорил семье, что едет таксовать, а на деле отправлялся на «охоту» на девушек.

На допросах Романов признавался, что целенаправленно шел на убийства. Иногда желание расправиться с девушкой у него возникало спонтанно. После преступлений маньяк заливался слезами, ужасаясь самому себе. Но через какое-то время мысли об убийстве вновь посещали его, и все повторялось.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что стало с калининградским Чикатило и выжившей жертвой

Отбывая первый срок в тюрьме, Романов, по неподтвержденным данным, был изнасилован другими заключенными. Романова обнаружили мертвым 12 октября 2006 года в камере СИЗО-1 Калининграда. СМИ отмечали, что маньяка могли убить сокамерники, однако по официальной версии, он покончил с собой.

До последнего дня жизни Романов писал явки с повинной и обещал рассказать следствию новые детали преступлений. Сыщики не исключали, что жертв калининградского Чикатило было больше.

Милиционеры выразили благодарность выжившей Кристине за помощь в задержании маньяка. В ноябре 2006 года руководство регионального управления МВД подарило ей микроволновую печь и DVD-плеер. Впоследствии девушка вышла замуж и переехала в Германию.

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