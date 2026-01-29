Один из самых жестоких в 90-е. Приговоренный к казни маньяк вышел на волю

Маньяк несколько лет наводил ужас на жителей Воронежской и отчасти Волгоградской областей. Разъезжая по сельской местности, он подбирал на трассах одиноких пассажирок, насиловал их и убивал, а затем в разных местах находили обезображенные тела со вспоротыми животами и отрезанной грудью. Хоть его и приговорили к расстрелу, убийца вышел на свободу и сейчас живет в родном городе. Как поймали душегуба и почему ему удалось избежать смертной казни — в материале NEWS.ru.

Что известно о первых убийствах в Воронежской области

Большинство нападений происходило в окрестностях города Поворино Воронежской области, из-за чего преступника назвали поворинским маньяком. Жертвами становились пассажирки душегуба, которых он подбирал на трассах, разъезжая по региону на рабочем ЗИЛе, фургоне ИЖ-«Пирожок» или собственных «Жигулях». Сев в машину к злодею, жертвы оказывались в капкане: по некоторым сведениям, чтобы девушки не могли сбежать из кабины, он откручивал ручку на внутренней стороне двери.

По версии следствия, всего в 1990–1996 годах он совершил восемь зверских преступлений. Своих жертв он запугивал, связывал, насиловал, убивал, а затем глумился над телами. На брюшной полости трупов он делал надрезы и отрезал молочные железы.

Первое преступление серии произошло 14 июня 1990 года. В тот день в машину к маньяку в городе Поворино села 20-летняя официантка Екатерина Пастушкова. Выехав за город, преступник завез пассажирку в лесной массив, связал, затащил в фургон, где изнасиловал и задушил, а после этого, поглумившись над трупом, зарыл его.

Второе убийство произошло 7 декабря 1990 года. Маньяк посадил к себе в грузовик 17-летнюю Татьяну Глуховскую (позднее выяснится, что она знала убийцу, поскольку работала вместе с его женой), довез до безлюдного места, где совершил те же злодеяния, что и в прошлый раз, и утопил труп в реке Свинцовка.

Очередная трагедия произошла 4 июля 1991 года. На этот раз жертвой насильника-потрошителя стала 16-летняя студентка поворинского ПТУ Римма Григорьева. По версии следствия, маньяк напал на нее в ее же доме, где связал, надругался и убил, а затем вывез труп на берег реки Свинцовки. Там он изуродовал тело ножом и утопил.

Когда серия убийств возобновилась

После убийства Риммы Григорьевой маньяк, по официальной версии следствия, затаился на несколько лет, и следующее убийство, уже двойное, случилось 19 мая 1995 года. В тот день преступник по время поездки на своем грузовике приметил двух 14-летних школьниц, Людмилу Федорову и Ольгу Подзорову, которые ехали по дороге на велосипедах, и предложил подбросить их «с ветерком». Далее он силой затащил их в лес, связал, изнасиловал и задушил, оставив трупы в яме и выбросив рядом велосипеды.

Шестой жертвой насильника стала 23-летняя учительница Оксана Юрина. Она была убита 24 мая 1996 года. Маньяк познакомился с ней в поселке Новониколаевский соседней Волгоградской области, куда по делам отправился на своей легковушке из Поворино. Он предложил жертве довезти ее до хутора Двойновского, где девушка жила, далее завез в лесополосу, обездвижил, изнасиловал и задушил. Труп очередной пассажирки душегуб закопал в том же лесном массиве.

Менее чем через месяц, 17 июля 1996 года, злодей на своей легковушке снова отправился в поселок Новониколаевский. Там он, как следует из материалов дела, подобрал 21-летнюю студентку Московского строительного техникума Ольгу Ивакину, жившую на хуторе Дуплятском. Ее он изнасиловал, убил и закопал там же, где и предыдущую жертву.

Восьмое убийство произошло 6 ноября 1996 года. Возвращаясь на рабочем грузовике в Поворино, маньяк заприметил голосующую на обочине возле поселка Грибановский Воронежской области 18-летнюю студентку Оксану Редневу. Та попросила довезти ее до соседнего района. По пути маньяк напал на девушку, надругался и придушил, но оставил в живых. После этого потрошитель выволок пассажирку из кабины и зарезал в лесополосе.

Как удалось найти поворинского маньяка

После исчезновения Ольги Ивакиной в 1996 году выяснилось, что она везла из Москвы домой щенка ротвейлера. В то время собаки такой породы в глубинке считались экзотикой, и сыщики начали активно проверять, не появилось ли у кого-то из жителей Волгоградской и Воронежской областей нового питомца.

В начале 1997 года милиционеры узнали, что не так давно собачка — такая, как на фото, которое показывали во время опросов поворинцев оперативники — появилась у работника местной заготовительной конторы Евгения Галина. Этого мужчину задержали, на допросе он поведал, что щенка ему откуда-то привез отчим Владимир Ретунский. Последний в свою очередь как на духу признался, что убийства в окрестностях Поворино — его рук дело. Он показал места преступлений, в том числе те, где покоились мумифицированные тела девушек, несколько лет считавшихся пропавшими без вести.

Кроме признания в восьми убийствах, Ретунский утверждал, что причастен к смерти двух девушек, погибших летом 1994 года в окрестностях Поворино, — Марии Митиной и Илоны Петашко. Первая исчезла 23 июня, ее труп нашли в лесном массиве. Вторая пропала 4 августа, останки 16-летней девушки обнаружили через 20 дней. Но проблема была в том, что в убийствах Митиной и Петашко обвинялся другой человек. Что же касается Владимира Ретунского, то, по данным следствия, в дни их исчезновения он имел алиби, поэтому данные эпизоды из обвинения исключили «в связи с отсутствием доказательств».

Всего же, по информации правоохранительных органов, в 1990–1997 годах в Поворинском районе без вести пропали 13 девушек. А в соседних районах в тот же период исчезли еще не менее 10 молодых женщин.

Как убийства в Поворино пытались «повесить» на невиновных

Тело первой убитой, Екатерины Пастушковой, а также Оксаны Юриной и Ольги Ивакиной нашли только после того, как сыщики поймали Владимира Ретунского и он показал места преступлений. Но о маньяке в Поворинском районе заговорили еще в 1991 году, когда местные жители наткнулись на изуродованные трупы Татьяны Глуховской и Риммы Григорьевой. Тогда же местные силовики задержали четверых молодых людей, которые под пытками написали явки с повинной, но вскоре отказались от признаний в убийствах.

В марте 1992 года в Воронежском областном суде начался процесс над этими четырьмя бедолагами. Но в ходе судебного разбирательства судья обнаружил в деле, сшитом белыми нитками, массу несостыковок и вернул его на доследование «в связи с недоказанностью вины» парней. В итоге через год молодых людей оправдали и выпустили на свободу.

Кого обвинили в убийствах 1994 года

По подозрению в убийствах Марии Митиной и Илоны Петашко в августе 1994 года милиция задержала 21-летнего жителя Поворино Михаила Гарибова. Ранее он был судим за изнасилование и в 1993 году вышел на свободу условно-досрочно. О его вероятной причастности к преступлениям говорили показания подруги и молодого человека одной из погибших. Они утверждали, что незадолго до гибели девушки Гарибов познакомился с ней на дискотеке, а затем приставал к ней.

По версии следствия, Гарибов встретил Петашко на пляже возле железнодорожного моста через реку Хопер (там нашли вещи и велосипед погибшей в день ее исчезновения), проезжая на «Москвиче», затащил ее в автомобиль, отвез в безлюдное место, где пытался изнасиловать и убил.

Что касается Марии Митиной, то, по версии следствия, Михаил Гарибов подвозил ее на том же «Москвиче». Затем они якобы выпили, поссорились, и он ее задушил.

После задержания Гарибов признался в убийствах, но вскоре отказался от показаний, заявив, что оперативники избивали его на допросах, заставляя подписать явку с повинной. Мужчина утверждал, что не знал Митину, а в день убийства своей знакомой Петашко находился на рыбалке.

После проверки с молодого человека сняли эпизод убийства Марии Митиной, но в апреле 1995 года суд приговорил Михаила Гарибова к 14 годам колонии за убийство Илоны Петашко.

В 2008 году Гарибов вышел на свободу и вернулся в Поворино, через год его вновь арестовали по обвинению в изнасиловании и осудили. В четвертый раз мужчину поймали за насильственные действия сексуального характера в Калининграде и в 2015-м снова отправили за решетку.

Что известно о ранних годах маньяка из Поворино

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Владимир Ретунский родился 4 февраля 1950 года в городе Поворино Воронежской области. Его мать умерла от онкологического заболевания, а отец страдал туберкулезом и умер, совершив самоубийство, когда будущему маньяку было 16 лет. Воспитанием Ретунского занималась старшая сестра отца, которая рассказывала, что Владимир спал с ней в одной кровати, присосавшись к груди.

В 10-летнем возрасте Ретунский упал с дерева и повредился рассудком. После травмы головы он страдал бессонницей, будущего убийцу преследовали видения, будто чьи-то руки душат его. Также в школьные годы он однажды душил себя.

При этом в школе Ретунский был тихим, избегал драк и не мог за себя постоять. Закончив восемь классов, поступил в ПТУ на слесаря. После училища пошел в армию, а, отслужив, переехал в Москву и устроился крановщиком на завод «Серп и Молот».

Еще до серии убийств он привлекался к уголовной ответственности. Так, в 1978 году Ретунский изнасиловал девушку, за что получил пять с половиной лет колонии строгого режима. Вышел условно-досрочно и уехал на север, где познакомился со своей будущей женой. Вскоре они переехали в Поворино. Пара воспитывала двоих детей.

Второе преступление Ретунский совершил в 1986 году, убив мужа родной племянницы. На суде все родственники встали на защиту фигуранта, утверждая, что это была самооборона. Суд учел эти показания и приговорил будущего маньяка к трем годам колонии. Освободившись в 1989 году, он устроился водителем в поворинскую заготовительную контору, где проработал до задержания в 1997-м.

Что стало с маньяком после поимки

После ареста Ретунского поместили в воронежское СИЗО, где он сам истязал себя.

Следствие по делу поворинского маньяка завершилось в феврале 1999 года, и в мае Воронежский областной суд приговорил его к высшей мере наказания за восемь убийств. Но поскольку в РФ на тот момент уже действовал мораторий на смертную казнь, расстрел заменили на 15 лет лишения свободы. Столь мягкий приговор был обусловлен тем, что по нормам старого УК РСФСР по статье за серию убийств, помимо высшей меры, именно такой тюремный срок был максимальным наказанием.

Отбыв срок, в феврале 2012 года Ретунский вышел на свободу, поселился в Поворино у сестры. На шесть лет его взяли под административный надзор с запретом покидать Поворинский район, посещать увеселительные заведения, а также выходить из дома с 22:00 до 06:00. Но через четыре месяца после освобождения маньяка вновь арестовали — на сей раз за кражу 1500 рублей у соседки. Его приговорили к пяти годам колонии.

После условно-досрочного освобождения в июле 2015 года Владимир Ретунский вновь поселился в родном городе, где живет и поныне. В одном из недавних интервью он заявил: «В Поворино я никого не насиловал и не убивал».

Ретунский утверждает, что в 1990-е был причастен лишь к двум преступлениям: «Я сбил женщину. Ездил в колхоз в Волгоградской области. Сбил ее на машине. Выбежал из кабины, попробовал руку, пульса нет. Посидел, покурил, думаю, срок дадут, отвез ее в лес, закопал — все, тишина. Во второй раз подсела ко мне в „Жигуленок“ девушка. В сумке у нее сидел щенок. Говорит, вот что-то хромает, несу его в сумке. Поехали. Я руку потянул к щенку, а он на меня рыкнул. Я откинул руку и задел ей по груди. Она: „Ой, нехорошо как-то“. У меня в мозгах что-то повернулось, не помню, затмение зашло, я ее ударил, она откинулась на сиденье. Я выбежал из машины, обежал с другой стороны, открыл дверцу, по щекам ее раз-раз. Она не шевелится. Посмотрел, а глаза белые. Думаю, все, точно срок дадут. Руки трясутся. Хожу. Сигареты не помогают. В лес тоже отвез, закопал. Это мои преступления».

Также Ретунский рассказывал, что после освобождения в 2012 году его дом пытались поджечь, а также стреляли по окнам.

«Камни мне в окна кидают, провоцируют, чтобы ответил и обратно в тюрьму сел. По улицам лишний раз не хожу, только вот в магазин если надо. Узнают, пальцами тычут — неприятно. Журналистов не люблю. Пока их нет, в городе вроде все спокойно, меня не трогают, а потом приезжают ко мне очередные, сюжет по телевизору покажут, и снова начинается буча», — рассказывал Владимир Ретунский в 2025 году.

Также он жаловался, что из-за судимостей не может найти работу и получает копеечную пенсию, несмотря на трудовой стаж 27 лет. Но при этом Ретунский отмечал, что не хочет покидать Поворино, в том числе потому, что нашел здесь подругу, которая периодически приходит к нему в гости.

