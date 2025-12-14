Приманил на фальшивую грудь: как сыщик задержал автоспекулянта-маньяка

Спекулянт-убийца орудовал на черном рынке автомобилей и расправлялся с покупателями. Его жертвами стали, по разным данным, от восьми до 28 человек в разных уголках страны. Кем оказался маньяк, как оперативник перевоплотился в любовницу преступника, чтобы его задержать, — в материале NEWS.ru.

Что известно о преступлениях маньяка-спекулянта

В 1981 году в различных регионах СССР произошла серия кровавых расправ. Все жертвы преступника были покупателями автомобилей.

Маньяк совершил первые три убийства в августе 1981-го в окрестностях Усть-Илимска Иркутской области. Его жертвами стали жители узбекского города Намангана — братья Муйдиновы и их дядя. Они приехали в Сибирь, чтобы приобрести машину, и имели при себе огромную сумму — 14 тыс. рублей. Маньяк зарезал их, обезглавив двоих мужчин. Перед расправой он заставил жертв раздеться ниже пояса, чтобы забрать деньги, которые они везли в нижнем белье. Несколько дней спустя тела нашли в разных местах в окрестностях Усть-Илимска.

Вскоре произошло еще одно массовое убийство — в Воронежской области. В регионе были обнаружены трупы троих жителей Туркмении, в том числе ветерана Великой Отечественной войны. Маньяк искромсал их ножом. Впоследствии результаты экспертизы показали, что он убил пенсионера, бросив в него нож с дальнего расстояния. Следователи выяснили, что незадолго до смерти трое мужчин приобрели машину на подпольном авторынке и направлялись домой. Вместе с ними ехал продавец, который попросил их подбросить его до Воронежа. В пути он расправился с покупателями, после чего забрал деньги и автомобиль.

Последние два убийства, по версии следствия, произошли в конце 1981 года в казахстанском городе Джамбул. Жертвами серийного убийцы стали мужчины, которые собирались приобрести автомобиль.

Как оперативники начали поиски убийцы

После того как в окрестностях Усть-Илимска были обнаружены тела троих мужчин, преступление начал расследовать иркутский оперативник Раис Мазитов. Как позднее рассказывал ветеран МВД, следователи пришли к выводу, что с ними расправился один человек. «Экспертиза установила, что все мужчины перед смертью были вместе, ели одну пищу, пили одно шампанское. Они были мусульманами, на что указывали характерные признаки — обрезание. Значит, они стали жертвами одного палача», — отметил он.

Следователи также установили, что все убитые приехали из азиатских республик. По словам Мазитова, он отправился в Узбекистан, где случайно увидел в магазине точно такую же майку, какие были на убитых. Оперативники выяснили в ходе проверки, что такую одежду шьют на фабрике в Узбекской ССР.

Когда по местному радио сообщили, что в Иркутской области нашли мертвыми трех выходцев из Узбекистана, в один из отделов милиции Намангана пришел местный житель. Он заявил, что его родственники отправились в Иркутск, чтобы приобрести машины, и не вернулись. С ними был знакомый, который может быть причастен к пропаже покупателей, сказал мужчина.

Мазитов установил личность подозреваемого, после чего его задержали. Однако он совсем не был похож на хладнокровного убийцу, который хорошо обращался с ножом. Молодой человек был щуплого телосложения и не проявлял агрессии. Он сказал оперативникам, что ездил с приятелями в Иркутск в августе 1981-го и был с ними на подпольном авторынке. Там гости из Узбекистана общались с продавцом — высоким мужчиной славянской внешности, представившимся директором завода в Ангарске. По показаниям свидетеля был составлен подробный фоторобот этого человека.

Оперативники сняли подозрения с молодого человека после того, как стало известно об убийствах в Воронежской области и Казахстане.

Как фоторобот позволил поймать убийцу

Фоторобот продавца автомобиля в Иркутске был отправлен во все отделения милиции в СССР. Когда его получили в Усть-Илимске, капитан Егоров из местного РОВД узнал своего старого знакомого Анатолия Майструка, работавшего в одном из городских домоуправлений. Вскоре выяснилось, что этот человек имел проблемы с законом и отбывал срок колонии за смертельное ДТП.

Оперативники не обнаружили Майструка по месту жительства. Тем не менее они нашли волосы и следы крови нескольких жертв в автомобиле «Жигули» подозреваемого. Затем все происходило как в голливудском детективе.

Оперативники выяснили, что у Майструка была любовница. Она рассказала, что ухажер часто приходил к ней поздно ночью, прыгал в кровать и хватал ее за грудь. Сыщики решили устроить засаду прямо в постели, где подозреваемого поджидал Мазитов в ночной сорочке, женском парике и с накладной грудью. В это время на кухне дежурила группа захвата.

Оперативникам пришлось ждать подозреваемого несколько суток. На третью ночь Майструк пришел в квартиру, где был задержан. Когда мужчина узнал, что его брата также арестовали, он потребовал отпустить родственника и начал давать показания.

Майструк признался в 28 убийствах. Он подробно рассказал, как расправился с покупателями автомобилей под Усть-Илимском, в Воронежской области и Казахстане. Мужчина также заявил, что совершил аналогичные преступления на Чукотке, в Москве, Братске, Воронеже, а также в Латвии, Молдове, на Украине и в Узбекистане.

Что известно о жизни маньяка Майструка до серии убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Майструк родился в 1948 году в Хмельницкой области Украины. В середине 1950-х его отца отправили в лагерь за сотрудничество с нацистами во время Второй мировой войны. Впоследствии за решетку попала мать Майструка по обвинению в хищениях.

Анатолий и его младший брат Леонид росли в неблагополучной обстановке. Сначала они подверглись травле со стороны односельчан как дети «врагов народа». После ареста матери братья стали бродяжничать. Чтобы не умереть от голода, они совершали уличные кражи и перебивались случайными заработками.

В возрасте 18 лет Майструк пошел в армию, где мастерски овладел искусством ножевого боя и приемами самбо. Впоследствии он использовал эти навыки для расправы над жертвами.

После службы в армии Майструк поселился в Краснодарском крае, отучился на водителя и стал работать на грузовике.

В 1974 году он сбил двух школьников, один из них погиб. Будущего серийного убийцу приговорили к четырем годам лишения свободы. Он отбывал срок в колонии-поселении Иркутской области.

Выйдя на свободу в 1978 году, Майструк поселился в Усть-Илимске. Мужчина устроился в местное жилищно-эксплуатационное управление сразу на три ставки — сторожем, кровельщиком и художником. Он быстро стал передовиком производства и получил квартиру.

Майструк знал, что ударники труда могут приобрести машины на льготных условиях (отработав пять лет, они могли получить сертификат на новые жигули), не простаивая годами в очередях. По этой причине он решил заняться спекуляцией. Мужчина искал передовиков производства, помогал им оформить документы, предлагал продать новую машину по более высокой цене, находил покупателей и получал процент от сделки.

Майструк быстро разбогател и обзавелся машиной. Мошенническими схемами на черном авторынке чаще всего пользовались жители центральноазиатских республик, особенно торговцы, имевшие большие суммы денег. В начале 1980-х Майструк уволился с работы и полностью погрузился в теневой бизнес.

«Он был очень алчным человеком. В какой-то момент решил: зачем продавать, если можно убивать. Так он и деньги забирал, и машину себе оставлял», — вспоминал Мазитов.

По одной из версий, Майструк выбирал в качестве жертв выходцев из центральноазиатских республик из-за психологической травмы. Одна из подруг мужчины якобы изменила ему с уроженцем Центральной Азии.

Что стало с серийным убийцей Майструком после задержания

Следствие доказало причастность Майструка к восьми убийствам. Расследование продолжалось несколько лет. Сначала обвиняемый активно сотрудничал со следователями, но через какое-то время изменил тактику. Он стал имитировать психическое расстройство и проявлять агрессию. На одном из допросов Майструк попросил чаю. Когда ему принесли кружку, он плеснул горячим напитком в лицо Мазитову и попытался выхватить у оперативника пистолет, но его скрутили.

Когда Майструка признали вменяемым, он решил затянуть расследование и оттянуть смертную казнь. Маньяк заявил оперативникам, что намерен рассказывать о каждом убийстве не чаще чем раз в год. Во время судебных заседаний Майструк кричал, бился о решетку и наносил себе травмы.

Обвиняемый повесился в камере СИЗО 26 января 1985 года.

Леонид Майструк получил восемь лет колонии за спекуляцию и недонесение о преступлениях старшего брата. Выйдя на свободу, он вернулся в Усть-Илимск, где вскоре умер.

