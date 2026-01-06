Канада впервые за два года стала призером молодежного ЧМ по хоккею

Сборная Канады стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по хоккею, одержав волевую победу над командой Финляндии со счетом 6:3. Матч за третье место завершился в американском Сент-Поле, подарив канадцам долгожданные награды.
Канадцы, оправившись после обидного полуфинального поражения от Чехии (4:6), с первых минут взяли инициативу в свои руки. Решающий вклад в победу внес Сэм О`Райлли, оформивший дубль. Шайбы также на счету Брэдена Кутса, Зэйна Пареха, Портера Мартона и Гэвина Маккенны. Финны, ранее уступившие в серии буллитов шведам, несмотря на голы Вялиля, Миеттинена и Руохонена, не смогли переломить ход игры.
Канадская молодежная сборная после паузы вернулась на пьедестал почета мирового первенства. В последний раз Канада завоевывала медали в 2023 году, одержав тогда верх в финале над чехами.
Ранее сообщалось, что американская сборная проиграла Финляндии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Сент-Поле, штат Миннесота, завершилась победой финнов в овертайме со счетом 4:3.