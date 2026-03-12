Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 08:38

Демидов принес «Монреалю» победу над «Оттавой»

«Монреаль» обыграл «Оттаву» благодаря решающей шайбе Демидова

Иван Демидов Иван Демидов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
На арене «Канадиен Тайр-центр» прошел матч чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс», встреча закончилась победой гостей со счетом 3:2. Главным героем матча стал российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов.

Несмотря на дубль Дрейка Батерсона, который вывел «сенаторов» вперед в первом периоде, «Монреаль» сумел перехватить инициативу благодаря точным броскам Юрая Слафковски и Александра Тексье, сравнявшего счет во втором игровом отрезке.

Демидов отметился результативной передачей в первом периоде, а на 53-й минуте забросил решающую шайбу, принеся своей команде победу. В то время как он завершил встречу с двумя набранными очками (1+1), российский защитник «Оттавы» Артем Зуб результативными действиями в этот раз не отметился.

Ранее российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд всех времен. Он стал первым игроком, набравшим четыре или более очков в течение двух дней подряд. В матче против «Баффало Сейбрз» он отметился четырьмя очками, забив два гола и ассистируя партнерам дважды.

