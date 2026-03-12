Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 09:26

Появились новые детали поиска детей в Звенигороде

Водолазы совершили 58 погружений за время поиска пропавших в Звенигороде детей

Водолазы, задействованные в поисках детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, совершили 58 погружений в Москву-реку, передает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, обследовано 10 тыс. квадратных метров.

Всего с начала поисков за 58 погружений обследовано 10 тыс. «квадратов» реки. Кроме того, лодками с боковым обзором обследовано 730 тыс. «квадратов», — сказано в сообщении.

До этого стало известно о продолжении поисковых операций, несмотря на нулевые шансы. Днем 7 марта 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет ушли гулять в микрорайоне Восточный, где протекает Москва-река, и перестали выходить на связь. Позднее на берегу нашли головной убор одного из пропавших.

По версии следствия, дети могли провалиться под лед. Один из рыбаков видел, как тонул ребенок, но не сообщил об этом в полицию. Тело одного из мальчиков — 12-летнего Ивана — уже обнаружено в двух километрах от места происшествия.

Звенигород
водолазы
поиски
дети
