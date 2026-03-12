Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:54

Девочку нашли мертвой утром перед школой

В Великобритании мать нашла мертвую 12-летнюю дочь перед школой

Полиция Великобритании Полиция Великобритании Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Великобритании утром перед школой мать обнаружила тело 12-летней Амелии Бат, передает Daily Mail. По словам женщины, она заподозрила неладное, когда дочь не вышла к завтраку.

По предварительным данным, накануне вечером девочка ужинала с семьей и была в отличном настроении. Она весело смеялась и шутила с родными. Позже выяснилось, что за несколько недель до своей гибели Амелия сталкивалась с травлей в мессенджере.

Одноклассники и родители не были в курсе трудностей, с которыми сталкивалась девочка. Полиция приступила к выяснению всех деталей случившегося.

Родители и родственники Амелии утверждают, что не знали о ее проблемах — в последнее время она выглядела счастливой. Они отметили, что вопрос кибербуллинга требует особого внимания и обсуждения.

В школе, где обучалась Амелия, объявили траур. У портрета девочки ученики оставляют письма, воздушные шары и мягкие игрушки.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» предложили создать федеральное агентство по профилактике и противодействию буллингу. Инициатива направлена на формирование единого подхода в решении проблемы травли детей и подростков в школах и цифровой среде.

