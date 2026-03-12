Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:01

Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах

Юрист Поштак: не стоит дробить крупные суммы при переводе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Чтобы снизить риски блокировки счета, не стоит дробить крупные суммы при переводе без необходимости, заявил «Газете.Ru» юрист Александр Поштак. Он посоветовал не прибегать к сомнительным устройствам для выполнения таких операций.

Лучше не дробить и не «собирать» крупные суммы без необходимости, и всегда хранить договоры, акты и чеки, особенно при работе с компаниями. И, конечно, своевременно платить налоги и фиксировать доходы, если вы самозанятый, — порекомендовал Поштак.

Он предупредил, что банк может заблокировать счет, если обороты резко выросли и не соответствуют обычным доходам, или если крупные суммы снимают наличными сразу после зачисления. Также подозрение вызовут регулярные поступления от физлиц без уплаты налогов. У самозанятых риски выше: если банк решит, что заказчик маскирует трудовые отношения, счета компании могут заморозить.

Ранее адвокат Елена Якушева заявила, что банк может не вернуть клиенту деньги со вклада, если его счет арестовали или заблокировали по решению суда. Второй причиной для отказа может стать отзыв лицензии у кредитной организации. В этом случае банк переходит под управление Агентства по страхованию вкладов.

