Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта

Импорту из Ирана быстро найдут замену, заявил RTVI президент Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров. Он отметил, что рестораны в России мало зависят от иранских продуктов.

Сейчас, я думаю, что в этом случае быстренько это все заменит, например, Турция, Азербайджан и хозяйства Краснодарского края. Я даже уверен в этом, — рассказал Бухаров.

Президент ФРиО подчеркнул, что у РФ налажены отношения с альтернативными странами-импортерами. По его мнению, процесс перестройки торговых отношений должен пройти незаметно для потребителя.

Ранее сообщалось, что объем товарооборота между Китаем и Россией в январе — феврале 2026 года вырос на 12% по сравнению с таким же периодом 2025 года. Объем импорта из России тоже вырос — он стал больше на 4,1% и составил $20,75 млрд.