Венгрия назвала цену за снятие блокировки с кредита Киеву Венгрия не поддержит кредит Киеву без возобновления транзита нефти по «Дружбе»

Венгрия будет блокировать выделение Украине кредита в €90 млрд, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш на правительственном брифинге. Будапешт в очередной раз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского снять блокаду, передает канал М1.

Если Зеленский снимет блокаду, мы также поддержим предоставление Украине другими странами Евросоюза кредита от имени ЕС, который фактически является безвозвратным грантом, — сказал Гуйяш.

При этом он уточнил, что Венгрия не будет участвовать в обеспечении кредита, но перестанет препятствовать остальным странам Евросоюза.

До этого Гуйяш заявил, что Киев лжет о невозможности быстро восстановить нефтепровод «Дружба». По его словам, Украина сама же и устраивает атаки на этот объект. Глава администрации венгерского премьера отметил, что украинские власти, закрыв нефтепровод, не только приняли политическое решение, но и нарушили свои юридические обязательства, взятые в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.