12 марта 2026 в 15:52

Захарова уличила Киев в «выцыганивании» ядерной составляющей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Киев буквально «выцыганивает» ядерную составляющую, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Лондону и Парижу следовало бы задуматься, что он с ней будет делать.

Мы видим, как буквально «выцыганивает» киевский режим эту самую ядерную составляющую, которой, судя по всему, ну так не хватает. Что, правда, он с ней потом будет делать, ни в Париже, ни в Лондоне не задумываются, а надо было бы, — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский строит наполеоновские планы по мобилизации, однако его ждет такой же бесславный конец. Киев хочет освоить помощь Запада до последнего украинца.

Также представитель внешнеполитического ведомства заявила, что угрозы Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют террористическую натуру украинского президента. В частности, глава государства и связанные с ним лица недовольны внешнеполитическим курсом Будапешта в отношении Киева, объяснила российский дипломат.

Мария Захарова
Украина
ядерная энергетика
Запад
