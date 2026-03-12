Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 16:03

Москва выдвинула предложение по иранскому урегулированию

МИД РФ ведет активные консультации по стабилизации ситуации в Иране

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Москва подготовила собственные предложения по урегулированию ситуации вокруг Ирана, содержание которых пока не разглашается, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По данному вопросу ведутся интенсивные контакты с вовлеченными сторонами, передает корреспондент NEWS.ru.

Дипломат подчеркнула, что Россия прикладывает все усилия для стабилизации обстановки в регионе и поиска мирных развязок.

Захарова также подчеркнула, что в результате ракетных атак США и Израиля на Иран пострадали не только административные здания, но и уникальные архитектурные памятники. Она отметила, что многие из них включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и подчеркнула неизбирательный характер ударов, которые поражают своей масштабностью.

Ранее в МИД РФ уже указывали, что военные действия на Ближнем Востоке грозят катастрофическими последствиями для всего региона. По мнению Москвы, ситуация несет угрозу не только военного характера, но и ставит под удар экологическую безопасность стран Персидского залива.

МИД РФ
Иран
Россия
Мария Захарова
