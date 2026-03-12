Москва выдвинула предложение по иранскому урегулированию

Москва подготовила собственные предложения по урегулированию ситуации вокруг Ирана, содержание которых пока не разглашается, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По данному вопросу ведутся интенсивные контакты с вовлеченными сторонами, передает корреспондент NEWS.ru.

Дипломат подчеркнула, что Россия прикладывает все усилия для стабилизации обстановки в регионе и поиска мирных развязок.

Захарова также подчеркнула, что в результате ракетных атак США и Израиля на Иран пострадали не только административные здания, но и уникальные архитектурные памятники. Она отметила, что многие из них включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и подчеркнула неизбирательный характер ударов, которые поражают своей масштабностью.

Ранее в МИД РФ уже указывали, что военные действия на Ближнем Востоке грозят катастрофическими последствиями для всего региона. По мнению Москвы, ситуация несет угрозу не только военного характера, но и ставит под удар экологическую безопасность стран Персидского залива.