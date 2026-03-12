Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Кому обязательно менять водительские права в 2026-м? Новые правила, штрафы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Некоторым водителям нужно обновить удостоверение в 2026 году, напомнили юристы. Что известно, какие новые правила вступили в силу, кому обязательно менять водительские права, каковы штрафы?

Кому обязательно менять водительские права в 2026-м: новые правила и штрафы

Обязательно менять водительские права в 2026-м тем, у кого истекает срок действий удостоверения в текущем году или документ был автоматически продлен в 2022–2023 годах, заявила юрист Галина Земскова.

Она напомнила, что с 1 января 2026 года в России действуют новые правила: прекращено автоматическое продление водительских удостоверений. В связи с этим обязанность по их замене возникает для ряда категорий граждан.

«В первую очередь, это водители, у которых срок действия прав истекает 1 января 2026 года и позднее — на них правило о продлении на три года больше не распространяется. Во-вторых, замена потребуется владельцам прав, автоматически продленных ранее, например, если их срок истекал в 2022–2023 годах. В 2026 году для них наступает предельный срок обязательной замены удостоверений», — уточнила Земскова.

Существуют и другие основания для обязательной замены прав: изменение персональных данных, в том числе смена фамилии, утрата или порча удостоверения, изменение медицинских показаний, влияющих на возможность управления автомобилем, подчеркнул юрист.

«Штраф за управление транспортным средством с удостоверением с истекшим сроком годности составляет от 5 до 15 тысяч рублей», — добавил Земскова.

В каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры

Штраф с дорожной камеры можно оспорить, если на фотографии тяжело распознать государственный номер машины, заявил юрист Илья Русяев. Реальные шансы на успешное обжалование также есть, когда данные на снимке расходятся с постановлением, например по марке, модели или цвету автомобиля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Жалоба подается в течение 10 дней со дня получения постановления. Ее можно направить в орган, который вынес штраф, или в суд. В ряде случаев доступно онлайн-обжалование через „Госуслуги“, а пропущенный срок можно восстановить при наличии уважительной причины», — объяснил Русяев.

Когда менять резину москвичам

Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал водителям не торопиться с заменой зимних шин на летние из-за нестабильной погоды. Мотоциклистам также посоветовали пока воздержаться от поездок.

«Плюсовая температура еще неустойчива: рано утром и ближе к вечеру термометры могут показывать температуру ниже 0 градусов. Есть риски гололедицы», — заявили в пресс-службе ЦОДД.

Во избежание аварий специалисты рекомендуют переходить на летнюю резину только после установления среднесуточной температуры выше пяти-шести градусов тепла.

При выборе летних шин следует учитывать их топливную экономичность, сцепление на влажной дороге и уровень шума, заявил доцент, старший научный сотрудник Московского политеха Юрий Фурлетов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Он добавил, что сэкономить на покупке шин можно с помощью различных акций от производителей. Среди них специалист выделил бесплатный шиномонтаж, бессрочную или годовую расширенную гарантию. Первое, как правило, предлагают при покупке комплекта резины. Такая услуга в зависимости от размера колес позволяет сэкономить 10–12 тысяч рублей.

