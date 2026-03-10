Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 17:31

Мать спасенной от секты девочки из Петербурга не явилась на заседание суда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Санкт-Петербурге мать спасенной от секты девочки не явилась на заседание суда по вопросу о лишении родительских прав, сообщает «КП-Петербург». Старшая дочь продолжает жить с матерью в секте.

Заседание, назначенное на 10 марта, было предварительным. На нем судья собирала материалы по делу. Мать на суд не пришла. Ее бы, конечно, и не пропустили, так как у нее нет документов. Нам безвозмездно помогают адвокаты. Был представитель опеки. Все они, естественно, хотят помочь лишить прав матери. Но процесс не будет быстрым, — рассказала бабушка девочки.

Отмечается, что мать несколько раз замечали у школы, в которой учатся младшие дети семьи. Теперь бабушка и отец девочки провожают и встречают школьников, чтобы не допустить еще одной попытки забрать детей в секту.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 11-летняя девочка, которую мать пыталась увезти в секту, пошла в школу. По словам бабушки, мать девочки полностью поглощена идеями секты и преследует ребенка и ее старшую сестру.

Санкт-Петербург
суды
права
секты
