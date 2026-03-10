Олимпиада и Паралимпиада — 2026
В МАГАТЭ оценили ядерный потенциал Ирана на фоне американских ударов

Гросси заявил, что ядерный потенциал Ирана сократился из-за ударов США и Израиля

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Albert Otti/Global Look Press
Ядерный потенциал Ирана уже сократился на фоне ударов со стороны Соединенных Штатов и Израиля, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в эфире телеканала LCI. Однако, по его словам, данный потенциал пока еще не исчерпан. Гросси подчеркнул, что Исламская Республика по-прежнему хранит запасы обогащенного урана.

Ранее появилась информация, что Гросси посетит Россию в конце текущей недели. В ноябре 2025 года гендиректор МАГАТЭ уже приезжал в Калининград, где встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

При этом руководитель организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подчеркнул, что развитие ядерных технологий в Республике будет продолжено. По его словам, государство не собирается делать паузы в этом процессе.

Как предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, Израиль может применить против Ирана ядерное оружие. По его мнению, это произойдет, в случае если Тегеран не сдастся. При этом Макгрегор считает, что США не пойдут на такой шаг.

