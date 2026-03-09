Иран пообещал не сворачивать с ядерного пути Nampa: в Иране заявили о намерении продолжать развивать ядерные технологии

Развитие ядерных технологий в Иране будет продолжено, сообщил руководитель организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами. Как передает Nampa, глава ведомства подчеркнул, что государство не собирается делать паузы в этом процессе.

Путь развития ядерных технологий продолжится без пауз, — сказал руководитель организации.

Ранее основатель платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что существует вероятность применения ядерного оружия против Ирана со стороны США и Израиля. По его мнению, на подобное развитие событий указывает жесткое требование американского лидера Дональда Трампа о полной капитуляции Тегерана. Дотком выразил уверенность в том, что Вашингтон и Тель-Авив сейчас терпят поражение.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что вопросы обеспечения безопасности специалистов госкорпорации на территории Ирана находятся под личным контролем президента России Владимира Путина. Он также поделился информацией о создании выделенной горячей линии. Этот канал связи позволяет сотрудникам оперативно общаться со своими близкими в России.