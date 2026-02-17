Стали известны детали переговоров США и Ирана по ядерной программе МИД Ирана: переговоры Тегерана и Вашингтона в Женеве продлятся еще два часа

Переговоры иранской и американской делегаций в Женеве, посвященные ядерной программе Тегерана и отмене санкций, еще не окончены, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в эфире гостелерадиокомпании IRIB. По его словам, консультации продлятся еще один-два часа.

Вероятно, переговоры продолжатся еще час-два, чтобы увидеть, к какому результату они приведут, — сказал он.

Ранее стало известно, что ключевым условием Тегерана на новом раунде переговоров с США стало полное и окончательное снятие всех экономических санкций. Тегеран также намерен обсудить с Вашингтоном вопросы «доверия к мирной ядерной программе Ирана».

Диалог проходит при посредничестве Омана в Женеве, где американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Иран согласился на встречу только после принятия Вашингтоном двух предварительных условий: признания принципа обогащения урана и строгого ограничения повестки исключительно ядерной тематикой.

До этого эксперт-американист Малек Дудаков допустил, что большое столкновение между США и Ираном вполне возможно. По его словам, американцы продолжают собирать в Ближневосточном регионе большие силы, а вашингтонские «ястребы» надеются на смену режима в Тегеране.