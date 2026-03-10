Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 21:34

КСИР ответил на заявление США о сопровождении танкера в Ормузском проливе

КСИР опроверг заявление США о сопровождении танкера в Ормузском проливе

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
Утверждение о том, что танкер с нефтью прошел через Ормузский пролив в сопровождении военных Соединенных Штатов, является ложью, написал в соцсети Х командующий ВМС иранского КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири. Он пригрозил Вашингтону ракетным ударом, если запрет будет нарушен.

Утверждение о том, что нефтяной танкер прошел через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, является полнейшей ложью. Любое движение американских ВМС и их союзников будет остановлено иранскими ракетами и торпедами, — написал Тангсири.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт удалил опубликованный в соцсети X пост об успешном конвоировании американскими ВМС нефтяного танкера через Ормузский пролив. Сообщение было стерто в течение получаса после публикации.

Между тем источники CNN сообщили о растущей тревоге в администрации президента США Дональда Трампа из-за скачка цен на нефть выше $100 (7,8 тыс. рублей) за баррель. Чиновники в срочном порядке начали разрабатывать меры стабилизации рынка, опасаясь, что затяжной рост цен ударит по карманам избирателей и подорвет позиции республиканцев на выборах.

