КСИР ответил на заявление США о сопровождении танкера в Ормузском проливе

Утверждение о том, что танкер с нефтью прошел через Ормузский пролив в сопровождении военных Соединенных Штатов, является ложью, написал в соцсети Х командующий ВМС иранского КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири. Он пригрозил Вашингтону ракетным ударом, если запрет будет нарушен.

Утверждение о том, что нефтяной танкер прошел через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, является полнейшей ложью. Любое движение американских ВМС и их союзников будет остановлено иранскими ракетами и торпедами, — написал Тангсири.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт удалил опубликованный в соцсети X пост об успешном конвоировании американскими ВМС нефтяного танкера через Ормузский пролив. Сообщение было стерто в течение получаса после публикации.

Между тем источники CNN сообщили о растущей тревоге в администрации президента США Дональда Трампа из-за скачка цен на нефть выше $100 (7,8 тыс. рублей) за баррель. Чиновники в срочном порядке начали разрабатывать меры стабилизации рынка, опасаясь, что затяжной рост цен ударит по карманам избирателей и подорвет позиции республиканцев на выборах.