В КСИР объяснили, каким судам лучше не появляться в Ормузском проливе Иран закрыл Ормузский пролив для судов США и Израиля

Ормузский пролив закрыт для всех судов, имеющих отношение к Соединенным Штатам и Израилю, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции в соцсети X. Решение было принято Тегераном на фоне эскалации конфликта в регионе.

В начале войны мы заявили и снова заявляем, что ни одно судно, связанное с теми, кто напал на Иран, не имеет права проходить через Ормузский пролив. Если сомневаетесь, пойдите и проверьте, — говорится в сообщении.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге, посвященном операции против Ирана, заявил, что США обладают уникальными возможностями для защиты судоходства в Ормузском проливе, а президент Дональд Трамп относится к этому очень серьезно. Министр войны подчеркнул, что Вашингтон работает с партнерами в энергетической сфере для контроля ситуации.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Пафосе заявил, что Париж совместно с европейскими и неевропейскими партнерами готовит «оборонную миссию» для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе. Операция стартует после завершения наиболее острой фазы конфликта и будет направлена на сопровождение контейнеровозов и танкеров.

Также глава компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировую экономику ждет катастрофа из-за перекрытия Ормузского пролива. Это, по его словам, прежде всего ударит по нефтяной отрасли.