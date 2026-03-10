Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 19:33

В КСИР объяснили, каким судам лучше не появляться в Ормузском проливе

Иран закрыл Ормузский пролив для судов США и Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ормузский пролив закрыт для всех судов, имеющих отношение к Соединенным Штатам и Израилю, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции в соцсети X. Решение было принято Тегераном на фоне эскалации конфликта в регионе.

В начале войны мы заявили и снова заявляем, что ни одно судно, связанное с теми, кто напал на Иран, не имеет права проходить через Ормузский пролив. Если сомневаетесь, пойдите и проверьте, — говорится в сообщении.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге, посвященном операции против Ирана, заявил, что США обладают уникальными возможностями для защиты судоходства в Ормузском проливе, а президент Дональд Трамп относится к этому очень серьезно. Министр войны подчеркнул, что Вашингтон работает с партнерами в энергетической сфере для контроля ситуации.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Пафосе заявил, что Париж совместно с европейскими и неевропейскими партнерами готовит «оборонную миссию» для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе. Операция стартует после завершения наиболее острой фазы конфликта и будет направлена на сопровождение контейнеровозов и танкеров.

Также глава компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировую экономику ждет катастрофа из-за перекрытия Ормузского пролива. Это, по его словам, прежде всего ударит по нефтяной отрасли.

Иран
Израиль
США
Ормузский пролив
КСИР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вассерман назвал истинную причину атаки США на школу в Иране
Огненный ад на Украине, война в Иране аукнулась Киеву: что будет дальше
В РСТ раскрыли, как ближневосточный кризис скажется на путевках в Турцию
В зоне СВО погиб командир отряда «Родня»
Знаменитый композитор рассказал о впечатлениях от юбилейного концерта
Тело пропавшего пенсионера пролежало 21 день в шахте лифта в больнице
Актрису Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково
Симоньян предложила наказывать собственников жилья за нелюбовь к детям
В Москве нашли тело Ленина
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по Брянску
Звезда «Дальнобойщиков» объяснил, почему ушел из профессии
Киберубийцы без жалости. Маркировка США на ракете: как ИИ убил детей Ирана
Эксперт объяснил, как КНР и Россия должны действовать на Ближнем Востоке
В КСИР объяснили, каким судам лучше не появляться в Ормузском проливе
Волочкова жестко раскритиковала Шаламе за слова о балете
Жена Алибасова-младшего объяснила, почему не общается с его отцом
Зеленский получил недвусмысленный сигнал от Эрдогана по поводу переговоров
Логистический центр посольства США в Багдаде подвергся атаке
«Мы видим, что устали»: Уиткофф сделал громкое заявление по Украине
Богомаз раскрыл последствия ракетной атаки ВСУ на мирных жителей Брянска
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.