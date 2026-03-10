В индийском заповеднике тигр напал на самку носорога Devdiscourse: тигр убил на водопое самку носорога в индийском заповеднике Дудхва

В заповеднике Дудхва (Индия) зафиксирован случай гибели самки носорога в результате нападения тигра, сообщает Devdiscourse. Хищник атаковал животное у водоема. Растерзанное тело носорога по кличке Раджешвари обнаружили сотрудники во время обхода.

Инцидент является редким случаем смертельного конфликта в этой среде обитания, поскольку подобных случаев в последние годы не регистрировалось, — отмечают специалисты.

Животное находилось без сознания, а хищник пытался взобраться на него. Через некоторое время тигр оставил добычу, работники осмотрели тело погибшей самки. На туше были зафиксированы многочисленные раны. На территории заповедника обитает около 40 особей носорогов, которые находятся под охраной в рамках специального проекта, запущенного еще в 1984 году.

