Президент Ирана обратился к Путину на фоне ударов Израиля и США Президент Ирана Пезешкиан попросил Путина осудить удары Израиля и США по стране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил офис главы Исламской Республики. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с американо-израильской агрессией против Тегерана.

В ходе беседы президент Ирана рассказал российскому лидеру об ударах Израиля и США по объектам гражданской инфраструктуры исламской республики и призвал осудить подобные действия на международном уровне, — говорится в сообщении канцелярии Пезешкиана.

Путин подтвердил принципиальную позицию РФ в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами. Пезешкиан поблагодарил его за оказываемую поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что США ждет катастрофа из-за военной операции в Иране, несмотря на дерзкие высказывания Белого дома. Так он прокомментировал материал Wall Street Journal, согласно которому советники призвали президента Дональда Трампа как можно скорее положить конец конфликту на Ближнем Востоке.