10 марта 2026 в 22:21

Москва и Эр-Рияд поговорили о беспрецедентной ситуации на Ближнем Востоке

Иранские спасатели работают на месте авиаудара в Тегеране Иранские спасатели работают на месте авиаудара в Тегеране Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его саудовский коллега Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонные переговоры, посвященные кризису в регионе Персидского залива. В Москве и Эр-Рияде сошлись во мнении, что нынешняя вспышка насилия стала следствием неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана, подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Главы ведомств обсудили «беспрецедентную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке». Стороны призвали к немедленному прекращению огня и защите гражданской инфраструктуры.

С обеих сторон подчеркнута важность немедленного прекращения всех боевых действий и отказа от силовых методов решения конфликта, ведущего к жертвам среди мирного населения и наносящего серьезный урон гражданской инфраструктуре как в ИРИ, так и в арабских странах Персидского залива, — указывается в сообщении.

Многие арабские страны Залива не причастны к действиям Вашингтона и Тель-Авива. Однако они пострадали больше всего. Лавров и Аль Сауд также отметили важность консолидации усилий для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации в регионе. Телефонный разговор состоялся на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля, начавшейся 28 февраля и унесшей жизни верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также сотен мирных жителей.

Ранее Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи высказался за скорейшее снижение напряженности вокруг республики. Он также подтвердил принципиальную линию Москвы, которая заключается в отказе от силовых методов и переходе к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

