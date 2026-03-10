Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:08

Лавров в беседе с Аракчи обсудил решение конфликта в Иране мирным путем

Лавров в разговоре с Аракчи подтвердил позицию в пользу деэскалации вокруг Ирана

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи высказался за скорейшее снижение напряженности вокруг республики, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ. Он также подтвердил принципиальную линию Москвы, которая заключается в отказе от силовых методов и переходе к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Лавров подтвердил принципиальную позицию в пользу деэскалации ситуации, отказа от силовых методов и перехода к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, — сказано в сообщении ведомства.

Лавров также заявил о готовности России способствовать урегулированию. В ведомстве добавили, что в разговоре стороны подчеркнули важность принятия мер для защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры во всех государствах региона.

Ранее в ходе телефонных переговоров Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян пришли к выводу, что ситуация вокруг иранского конфликта вызывает напряженность. По их мнению, для урегулирования важно вернуться к дипломатическим методам.

