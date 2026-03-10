Легковушка снесла женщину на пешеходном переходе и попала на видео

Легковой автомобиль сбил женщину в поселке Невское Калининградской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, опубликовав кадры с моментом аварии. Инцидент произошел 10 марта на регулируемом перекрестке улиц Гагарина и Совхозной.

По предварительным данным, водитель сбил женщину, когда та переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия она получила травмы, ее экстренно госпитализировали. Состояние пострадавшей не уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отметили в ведомстве.

Ранее в Магнитогорске водитель въехал в толпу пешеходов и сбил человека. Инцидент произошел, когда группа людей переходила дорогу. Большинство пешеходов успели отбежать в сторону, но один из них все же пострадал. Как уточнили в ГИБДД, травмы получил 17-летний подросток. После обследования его отпустили домой.

До этого пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала, что пьяный водитель сбил в столице 16-летнюю девочку. Автомобиль Lada выехал за пределы дороги и оказался на тротуаре, где и наехал на подростка. От полученных травм она скончалась. 39-летнего виновника ДТП задержали.