Ревнивец забросал камнями окна отказавшей девушки

В Санкт-Петербурге силовики задержали молодого человека, который закидал камнями окна девушке после того, как она отказала ему в отношениях, сообщили в пресс-службе городской Росгвардии. Инцидент произошел вечером 9 марта в Красногвардейском районе.

Девушка сама позвонила в полицию и рассказала об инциденте. По ее словам, после происшествия преступник скрылся.

Злоумышленника задержали неподалеку от места ЧП. Им оказался 20-летний парень. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что разъяренная женщина из Колпино случайно повредила чужой автомобиль. Она хотела изуродовать машину новой девушки бывшего возлюбленного, но не учла одного: во дворе стоял второй автомобиль идентичной марки и цвета. Перед тем как решиться на месть, ревнивица выпила для храбрости.

Кроме того в Пензенской области полиция задержала 34-летнего мужчину, который напал на соседа с деревянным поленом из-за вспышки ревности. Злоумышленника вывело из себя то, что он застал свою супругу за разговором с жителем соседнего дома.