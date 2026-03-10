Знаменитый композитор рассказал о впечатлениях от юбилейного концерта Александр Зацепин признался в хорошем настроении от юбилейного концерта

Народный артист России Александр Зацепин, посетивший праздничный вечер в Большом театре, приуроченный к его юбилею, в беседе с информационной службой «Вести» признался, что ему было приятно побывать на таком мероприятии. Он также добавил, что совсем не волнуется.

Настроение у меня всегда хорошее, а сегодня особенно. <...> Как-то вот необычно, потому что вот этот концерт такой. <...> Приятно просто очень, — сказал Зацепин.

Торжественный вечер под названием «Век Зацепина» состоялся 10 марта на главной сцене страны. Мероприятие было посвящено 100-летию выдающегося советского и российского композитора. Зацепин создал музыку для десятков фильмов. За свою долгую карьеру он написал более 300 произведений, многие из которых стали неотъемлемой частью золотого фонда советского и российского кинематографа.

Ранее глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева назвала Зацепина удивительным мастером, чья музыка стала частью культурного кода. Она отметила его исключительное жизнелюбие и сообщила, что композитор недавно работал над мультсериалом «Оранжевая корова». К юбилею Зацепина киностудия представит интерактивную скульптуру по «Тайне третьей планеты».