Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 20:49

«Несокрушимая стена»: Федорищев о бойце, 68 дней защищавшем позиции в ДНР

Федорищев пообещал помочь бойцу Ярашеву, который 68 дней удерживал позиции в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал оказать всю необходимую помощь сержанту Сергею Ярашеву, который в тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино 68 суток в одиночку защищал позиции. В своем Telegram-канале он назвал подвиг 21-летнего бойца историей о настоящей стойкости, когда человек становится несокрушимой стеной на пути врага.

Наш регион сделает все возможное для реабилитации бойца и поддержки его семьи: лучшее протезирование, медицинское сопровождение и полная социальная защита — все это будет предоставлено в полном объеме. <...> Это история о настоящей стойкости, когда человек становится несокрушимой стеной на пути врага, — отметил глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал представить к награде Ярашева. Глава государства также заявил, что поможет военному при прохождении медицинской реабилитации.

Участвуя в штурмовых операциях, боец в одиночку удерживал позиции 68 суток. Все это время ему доставляли боеприпасы и еду с помощью коптеров. Военный находится в больнице с тяжелым ранением — он потерял обе ступни.

военные
Самарская область
СВО
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радио Судного дня» передало три таинственных сообщения
В индийском заповеднике тигр напал на самку носорога
Турэксперт рассказал, какие страны россияне выбирают для отдыха вместо ОАЭ
Глава Минэнерго США удалил пост о проводке танкера через Ормузский пролив
«Лакмусовая бумажка»: Слуцкий оценил заявление Макрона о санкциях против РФ
Названы «две проблемные страны» в ЕС для фон дер Ляйен
Два человека получили ранения в перестрелке у синагоги в США
В Совфеде назвали главный промах США и Израиля в Иране
Российская ПВО уничтожила почти четыре десятка дронов ВСУ за вечер
Российский подросток-скейтбордист без ног поразил Бразилию
Британец рассказал, что в коме встретил Иисуса
«Несокрушимая стена»: Федорищев о бойце, 68 дней защищавшем позиции в ДНР
Названо число погибших при ударе ВСУ по Брянску
Правда ли у Лерчек рак: состояние блогера, что говорят Гордон и онколог
ФНС назвала случаи уплаты налога в 35% по льготным кредитам
Два человека погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
Горячую линию для пострадавших от ракетного удара ВСУ открыли в Брянске
Россиян призвали не паниковать из-за прогнозов по нашествию комаров
Киев взял ответственность за ракетный удар по Брянску
Иран атаковал израильские нефтехранилища после удара по своим объектам
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.