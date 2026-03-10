«Несокрушимая стена»: Федорищев о бойце, 68 дней защищавшем позиции в ДНР Федорищев пообещал помочь бойцу Ярашеву, который 68 дней удерживал позиции в ДНР

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал оказать всю необходимую помощь сержанту Сергею Ярашеву, который в тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино 68 суток в одиночку защищал позиции. В своем Telegram-канале он назвал подвиг 21-летнего бойца историей о настоящей стойкости, когда человек становится несокрушимой стеной на пути врага.

Наш регион сделает все возможное для реабилитации бойца и поддержки его семьи: лучшее протезирование, медицинское сопровождение и полная социальная защита — все это будет предоставлено в полном объеме. <...> Это история о настоящей стойкости, когда человек становится несокрушимой стеной на пути врага, — отметил глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал представить к награде Ярашева. Глава государства также заявил, что поможет военному при прохождении медицинской реабилитации.

Участвуя в штурмовых операциях, боец в одиночку удерживал позиции 68 суток. Все это время ему доставляли боеприпасы и еду с помощью коптеров. Военный находится в больнице с тяжелым ранением — он потерял обе ступни.