Названо число погибших при ударе ВСУ по Брянску Богомаз: в результате удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, еще 37 человек получили травмы.

В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены, — написал Богомаз.

Губернатор также рассказал, что все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Богомаз лично выезжал на место происшествия.

Ранее сообщалось, что атака была осуществлена с применением ракет Storm Shadow, целью стали объекты гражданской инфраструктуры города. Telegram-канал Mash писал, что один из снарядов попал в завод, который занимается производством микросхем для мобильных устройств. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что ВСУ ждет скорый и мощный ответ на удар по Брянску. Он отметил, что важно разрушать транспортные коридоры, по которым западные ракеты поступают на Украину.