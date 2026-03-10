Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 20:47

Названо число погибших при ударе ВСУ по Брянску

Богомаз: в результате удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, еще 37 человек получили травмы.

В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены, — написал Богомаз.

Губернатор также рассказал, что все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Богомаз лично выезжал на место происшествия.

Ранее сообщалось, что атака была осуществлена с применением ракет Storm Shadow, целью стали объекты гражданской инфраструктуры города. Telegram-канал Mash писал, что один из снарядов попал в завод, который занимается производством микросхем для мобильных устройств. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что ВСУ ждет скорый и мощный ответ на удар по Брянску. Он отметил, что важно разрушать транспортные коридоры, по которым западные ракеты поступают на Украину.

Александр Богомаз
ВСУ
погибшие
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радио Судного дня» передало три таинственных сообщения
В индийском заповеднике тигр напал на самку носорога
Турэксперт рассказал, какие страны россияне выбирают для отдыха вместо ОАЭ
Глава Минэнерго США удалил пост о проводке танкера через Ормузский пролив
«Лакмусовая бумажка»: Слуцкий оценил заявление Макрона о санкциях против РФ
Названы «две проблемные страны» в ЕС для фон дер Ляйен
Два человека получили ранения в перестрелке у синагоги в США
В Совфеде назвали главный промах США и Израиля в Иране
Российская ПВО уничтожила почти четыре десятка дронов ВСУ за вечер
Российский подросток-скейтбордист без ног поразил Бразилию
Британец рассказал, что в коме встретил Иисуса
«Несокрушимая стена»: Федорищев о бойце, 68 дней защищавшем позиции в ДНР
Названо число погибших при ударе ВСУ по Брянску
Правда ли у Лерчек рак: состояние блогера, что говорят Гордон и онколог
ФНС назвала случаи уплаты налога в 35% по льготным кредитам
Два человека погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
Горячую линию для пострадавших от ракетного удара ВСУ открыли в Брянске
Россиян призвали не паниковать из-за прогнозов по нашествию комаров
Киев взял ответственность за ракетный удар по Брянску
Иран атаковал израильские нефтехранилища после удара по своим объектам
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.