Богомаз раскрыл последствия ракетной атаки ВСУ на мирных жителей Брянска Богомаз сообщил о ракетной атаке ВСУ на Брянск

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Брянску, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. Глава региона назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом. Власти принимают меры по ликвидации последствий, добавил он.

По городу Брянску нанесен ракетный удар. Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта, — написал он.

Ранее он сообщил об ударе украинских беспилотников по Суземскому району, в результате которого повреждены три автомобиля и автоцистерна. По словам главы региона, в инциденте никто не пострадал, на месте работали оперативные службы.

Кроме того, Богомаз заявил о минометном ударе украинских военных по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки ранения получил местный житель.

Также губернатор сообщил об атаке украинского дрона «Баба-яга» на село Сопычи в Погарском районе, в результате которой ранен мирный житель. По словам главы региона, пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи, также поврежден жилой дом.