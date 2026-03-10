Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 19:20

Богомаз раскрыл последствия ракетной атаки ВСУ на мирных жителей Брянска

Богомаз сообщил о ракетной атаке ВСУ на Брянск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Брянску, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. Глава региона назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом. Власти принимают меры по ликвидации последствий, добавил он.

По городу Брянску нанесен ракетный удар. Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта, — написал он.

Ранее он сообщил об ударе украинских беспилотников по Суземскому району, в результате которого повреждены три автомобиля и автоцистерна. По словам главы региона, в инциденте никто не пострадал, на месте работали оперативные службы.

Кроме того, Богомаз заявил о минометном ударе украинских военных по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки ранения получил местный житель.

Также губернатор сообщил об атаке украинского дрона «Баба-яга» на село Сопычи в Погарском районе, в результате которой ранен мирный житель. По словам главы региона, пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи, также поврежден жилой дом.

Александр Богомаз
Брянск
ВСУ
ракеты
атаки
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вассерман назвал истинную причину атаки США на школу в Иране
Огненный ад на Украине, война в Иране аукнулась Киеву: что будет дальше
В РСТ раскрыли, как ближневосточный кризис скажется на путевках в Турцию
В зоне СВО погиб командир отряда «Родня»
Знаменитый композитор рассказал о впечатлениях от юбилейного концерта
Тело пропавшего пенсионера пролежало 21 день в шахте лифта в больнице
Актрису Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково
Симоньян предложила наказывать собственников жилья за нелюбовь к детям
В Москве нашли тело Ленина
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по Брянску
Звезда «Дальнобойщиков» объяснил, почему ушел из профессии
Киберубийцы без жалости. Маркировка США на ракете: как ИИ убил детей Ирана
Эксперт объяснил, как КНР и Россия должны действовать на Ближнем Востоке
В КСИР объяснили, каким судам лучше не появляться в Ормузском проливе
Волочкова жестко раскритиковала Шаламе за слова о балете
Жена Алибасова-младшего объяснила, почему не общается с его отцом
Зеленский получил недвусмысленный сигнал от Эрдогана по поводу переговоров
Логистический центр посольства США в Багдаде подвергся атаке
«Мы видим, что устали»: Уиткофф сделал громкое заявление по Украине
Богомаз раскрыл последствия ракетной атаки ВСУ на мирных жителей Брянска
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.