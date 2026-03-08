Зимняя Олимпиада — 2026
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 9 марта, ожидаются осадки в виде снега и дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 9 марта

В Москве завтра, 9 марта, ночью столбики термометров опустятся до −5 градусов.

«9 марта ночью будет облачная погода. Небольшие осадки (ночью преимущественно снег, днем снег, мокрый снег, дождь). Температура в Москве ночью — от −5 до −3 градусов, по области — от −6 до −1 градуса (на востоке до −11 градусов). Днем температура в Москве — от +3 до +5 градусов, по области — от +1 до +6 градусов. Ветер южной четверти 5–10 м/с. Местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на понедельник в российской столице ожидается снегопад.

«В ночь на понедельник погода ухудшится: в зоне холодного фронта пройдет снегопад, на термометре до −6 градусов. С наступлением светлого времени суток ненастье ослабеет и к середине дня прекратится, в облаках появятся неустойчивые просветы, ветер развернется с юго-восточных на западные румбы, максимальная температура - +3 градуса. Показания барометров будут падать и вечером составят 751 мм ртутного столба. На следующей рабочей неделе станет теплеть и запахнет метеовесной. По ночам — от −1 до +2 градусов в середине дня воздух станет прогреваться до +7 градусов. Сугробы сдуются с 47 см до 39 см. Весна!» — рассказал синоптик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 9 марта

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 марта в Санкт-Петербурге в дневные часы ожидаются осадки в виде дождя.

«9 марта будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура днем — от +3 до +5 градусов. Температура воздуха ночью — от 0 до −2 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что в начале следующей неделе воздух может прогреться до +10 градусов.

«В понедельник, 9 марта, будет еще теплее — от +5 до +10 градусов по западу Ленинградской области, конечно, там, где ветер не со льда будет. В Санкт-Петербург примерно +6 градусов для центра города. Но все-таки это март, так что не расслабляемся, еще впереди и прохладнее будет, и снег еще увидим. Но весна идет», — подчеркнул метеоролог.

