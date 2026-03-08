Дожди и удушливая жара до +25? Погода в Москве в начале мая: чего ждать

В Москве в конце весны прогнозируются частые дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 мая, ждать ли дождей и удушливой жары до +25 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале мая

По словам Евгения Тишковца, в течение мая 2026 года в Москве прогнозируется большое количество осадков в виде дождя.

«Что касается предварительных оценок, то весь грядущий весенний период представляется довольно теплым с нормальным распределением количества осадков, за исключением относительно дождливого мая», — рассказал синоптик.

По предварительным данным метеоцентров, в пятницу, 1 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +7 градусов. Ветер будет западным и северо-западным, не исключается кратковременный дождь.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, существенных изменений не ожидается. Дневная температура составит около +16 градусов, ночная — около +9 градусов. Погода будет облачной с прояснениями. Вероятность осадков сохранится,

В период с 4 по 8 мая характер погоды останется переменчивым, но стабильно теплым. Днем воздух будет прогреваться до +18 градусов, ночные показатели составят +10 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В пятницу и субботу, 9 и 10 мая, дневная температура в российской столице достигнет +20 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью воздух остынет до +10 градусов.

Таким образом, в Москве в начале мая ожидаются дожди, но удушливой жары до +25 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале мая

По предварительным прогнозам метеосервисов, в Санкт-Петербурге в пятницу, 1 мая, ожидается облачная погода с дождем. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Ветер будет западным, атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

В субботу, 2 мая, характер погоды существенно не изменится. Днем также +11 градусов, ночью +2 градуса, ветер усилится, осадки составят около 1,8 мм. Воскресенье, 3 мая, принесет небольшое похолодание. Днем прогнозируется до +9 градусов, ночью — около +3 градусов. Прогнозируются небольшие осадки.

В период с 4 по 10 мая днем ожидается +11 градусов, ночью — +3 градуса. Прогнозируются кратковременные осадки. Ветер сохранит западное направление. Влажность воздуха будет держаться на уровне 67–70%. Атмосферное давление останется стабильным, 761–763 мм рт. ст.

