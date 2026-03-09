Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 21:08

Зеленский решил выслужиться перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке

«Страна.ua»: Зеленский предложил Трампу свои услуги на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать антидроновую борьбу в Персидском заливе, сообщает «Страна.ua». Таким образом Киев решил выслужиться перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

По оценкам украинских журналистов, Зеленский изначально одобрил военные действия США против Ирана, полагая, что это отвлечет внимание Трампа от Украины и снимет давление с требованием быстро заключить мирное соглашение на российских условиях. Когда стало ясно, что быстрой победы над Ираном не случилось, а Украина рискует лишиться систем ПВО и другой помощи на фоне усиления геополитических и экономических позиций России, Зеленский предложил свои услуги в надежде получить от Запада хоть какую-то помощь.

Ранее американские СМИ писали, что военные ВСУ могут подключиться в ближайшее время к обеспечению безопасности американских баз на Ближнем Востоке. По сообщениям информированных источников, участие украинской стороны может начаться уже в течение нескольких дней. При этом точные сроки и формат возможной помощи пока не уточняются. Также не раскрывается, какие именно задачи будут выполнять военные специалисты Украины.

Владимир Зеленский
Украина
Ближний Восток
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Папочка, не обижайся»: «дочь» Трампа рассказала о причине войны в Иране
Макрон высказался о целесообразности бомбардировок Ирана
«Фантастика!»: США «обвинили» в странной геополитической закономерности
Продюсер «Иванушек International» допустил переименование группы
Названа причина срыва переговоров по сектору Газа
Дроны ВСУ ударили по трем мирным жителям в ДНР
Двух мальчиков почти на сутки потеряли в Дзержинске
В Израиле открестились от удара по школе для девочек
Пьяные подростки превратили ночное заведение в «бойцовский клуб»
Зеленский нашел виноватых в затягивании переговоров по Украине
Поддубный раскрыл связь между войной в Иране и СВО
Раскрыт масштаб поисков пропавших в Звенигороде детей
Зеленский решил выслужиться перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке
«Ошибочные и провокационные шаги»: Эрдоган обратился к Ирану
Свыше 20 БПЛА сбили над российскими регионами за шесть часов
Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте
«Тысяча катастроф»: спасатели взломали дверь из-за спящего подростка
Трамп намекнул на силовой захват иранских ресурсов
Появились кадры из сгоревшей дотла квартиры в Зеленограде, где погибли двое
В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.