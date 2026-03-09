Зеленский решил выслужиться перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке «Страна.ua»: Зеленский предложил Трампу свои услуги на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать антидроновую борьбу в Персидском заливе, сообщает «Страна.ua». Таким образом Киев решил выслужиться перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

По оценкам украинских журналистов, Зеленский изначально одобрил военные действия США против Ирана, полагая, что это отвлечет внимание Трампа от Украины и снимет давление с требованием быстро заключить мирное соглашение на российских условиях. Когда стало ясно, что быстрой победы над Ираном не случилось, а Украина рискует лишиться систем ПВО и другой помощи на фоне усиления геополитических и экономических позиций России, Зеленский предложил свои услуги в надежде получить от Запада хоть какую-то помощь.

Ранее американские СМИ писали, что военные ВСУ могут подключиться в ближайшее время к обеспечению безопасности американских баз на Ближнем Востоке. По сообщениям информированных источников, участие украинской стороны может начаться уже в течение нескольких дней. При этом точные сроки и формат возможной помощи пока не уточняются. Также не раскрывается, какие именно задачи будут выполнять военные специалисты Украины.