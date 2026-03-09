Вучич объяснил, как сербское оружие могло оказаться на Украине Вучич: Сербия никогда не поставляла оружие непосредственно на Украину

Сербия напрямую не отправила Украине «ни единого патрона», сообщил президент страны Александр Вучич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Однако, по его словам, сербская военная продукция все же оказалась в зоне боевых действий через третьи страны.

Его заявление появилось после обвинения в поставках оружия на Украину. Вучич подтвердил экспорт такой продукции в Чехию, Великобританию и другие государства, добавив, что «в конце концов, все это оказывалось на Украине».

Во-первых, мы не экспортировали ни единого патрона на Украину. Но нам приходилось продавать большие запасы оружия странам по всему миру, — пояснил сербский лидер.

Он также сообщил, что с июня 2025 года выдача лицензий на экспорт оружия резко сократилась и теперь строго контролируется. Вучич пообещал блокировать сделки в случае сомнений в конечном пользователе продукции.

Ранее президент обратил внимание, что в связи с растущими угрозами безопасности в мире армия Сербии возьмет под защиту главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари. Она находится в менее чем в 100 км от Белграда и сильно беспокоит федеральные власти. По словам Вучича, с ней может произойти что угодно из-за «сумасшествия в мире».