Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 00:20

«Их флот на дне»: Трамп похвастался уничтожением иранских кораблей

Трамп объявил о полном уничтожении 46 кораблей Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В ходе публичного выступления в штате Флорида президент США Дональд Трамп заявил, что иранский флот практически перестал существовать как боеспособная единица. По словам республиканца, 46 кораблей Исламской Республики находятся на дне океана.

Военно-морского флота больше нет. Он весь лежит на дне океана. 46 кораблей, — указал Трамп.

Ранее Дональд Трамп отметил, что военная операция против Ирана близка к завершению. У противника не осталось ничего для противодействия американским силам. Операция развивается «с серьезным опережением» графика. Он подчеркнул, что иранские военные структуры больше не представляют угрозы. От комментариев в адрес нового аятоллы Ирана Моджтабы Хаменеи американский лидер уклонился.

Позже стало известно, что Трамп всерьез рассматривает силовой сценарий смены власти в Исламской Республике. Вашингтон руками Израиля готовит удар по Моджтабе Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям Белого дома. В частности, речь идет о полном прекращении ядерных разработок, которые ведет Тегеран.

Дональд Трамп
Иран
флот
уничтожение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп подтвердил планы США отменить «нефтяные» санкции
Трамп назвал сроки окончания операции в Персидском заливе
Нефть марки Brent рухнула ниже $90
Составили список опасных вредных привычек: как уберечь себя от менингита
«Чертовски разгромили»: Трамп озвучил, чего ожидал от Ирана
При атаке дрона ВСУ под Белгородом ранен мирный житель
«Так веселей»: Трамп объяснил, почему США топят корабли Ирана
«Их флот на дне»: Трамп похвастался уничтожением иранских кораблей
В Киеве озвучили, сколько денег Украина задолжала городу
Трамп увидел признаки завершения операции против Ирана
«Решающий момент»: в РФПИ дали оценку разговору Путина и Трампа
Умер один из четырех основателей «Эха Москвы»
Сотрудник ТЦК «похвастался» золотыми слитками на тысячи долларов
Раскрыты возможные планы Трампа в отношении нового аятоллы Ирана
Вучич объяснил, как сербское оружие могло оказаться на Украине
Путин созвонился с Трампом: что известно, о чем говорили политики
В Британии заявили о планах США ослабить санкции против России
«Это должно побудить»: Путин объяснил, близки ли переговоры РФ и Украины
«Весьма успешно»: Путин в разговоре с Трампом оценил ситуацию в зоне СВО
Трамп в беседе с Путиным озвучил свое главное желание по Украине
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.