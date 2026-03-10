«Их флот на дне»: Трамп похвастался уничтожением иранских кораблей

В ходе публичного выступления в штате Флорида президент США Дональд Трамп заявил, что иранский флот практически перестал существовать как боеспособная единица. По словам республиканца, 46 кораблей Исламской Республики находятся на дне океана.

Военно-морского флота больше нет. Он весь лежит на дне океана. 46 кораблей, — указал Трамп.

Ранее Дональд Трамп отметил, что военная операция против Ирана близка к завершению. У противника не осталось ничего для противодействия американским силам. Операция развивается «с серьезным опережением» графика. Он подчеркнул, что иранские военные структуры больше не представляют угрозы. От комментариев в адрес нового аятоллы Ирана Моджтабы Хаменеи американский лидер уклонился.

Позже стало известно, что Трамп всерьез рассматривает силовой сценарий смены власти в Исламской Республике. Вашингтон руками Израиля готовит удар по Моджтабе Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям Белого дома. В частности, речь идет о полном прекращении ядерных разработок, которые ведет Тегеран.