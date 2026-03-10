«Военных не было»: туристы рассказали об обстановке в аэропорту Дубая ТАСС: россиянки рассказали о спокойной обстановке в аэропортах Дубая и Абу-Даби

Российская путешественница, вернувшиеся на родину, не заметила признаков усиления мер безопасности в аэропорту Дубая, передает ТАСС. По ее словам, обстановка в воздушной гавани и вокруг была абсолютно спокойной, несмотря на недавние события в регионе. Пассажирка сообщила лишь о кратковременной двухчасовой остановке работы аэропорта перед вылетом.

Остановили на два часа, дальше все было спокойно. Везде спокойно, военных не было, спецтехники тоже, — рассказала собеседница агентства.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Абу-Даби. Другая российская туристка Элина Хаирова поделилась, что днем 9 марта в городе была слышна работа систем противовоздушной обороны. Однако на общем фоне это не создавало тревожной атмосферы. В самом аэропорту столицы ОАЭ также сохранялось спокойствие и было малолюдно.

Ранее пассажирский рейс, вылетевший из Катара в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Это первый самолет, вылетевший из Дохи за девять дней с момента начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.