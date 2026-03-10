Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 01:46

«Военных не было»: туристы рассказали об обстановке в аэропорту Дубая

ТАСС: россиянки рассказали о спокойной обстановке в аэропортах Дубая и Абу-Даби

Абу-Даби Абу-Даби Фото: peter schickert/imageBROKER.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская путешественница, вернувшиеся на родину, не заметила признаков усиления мер безопасности в аэропорту Дубая, передает ТАСС. По ее словам, обстановка в воздушной гавани и вокруг была абсолютно спокойной, несмотря на недавние события в регионе. Пассажирка сообщила лишь о кратковременной двухчасовой остановке работы аэропорта перед вылетом.

Остановили на два часа, дальше все было спокойно. Везде спокойно, военных не было, спецтехники тоже, рассказала собеседница агентства.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Абу-Даби. Другая российская туристка Элина Хаирова поделилась, что днем 9 марта в городе была слышна работа систем противовоздушной обороны. Однако на общем фоне это не создавало тревожной атмосферы. В самом аэропорту столицы ОАЭ также сохранялось спокойствие и было малолюдно.

Ранее пассажирский рейс, вылетевший из Катара в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Это первый самолет, вылетевший из Дохи за девять дней с момента начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.

Россия
ОАЭ
аэропорты
обстановка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, может ли Британия конфисковать средства от продажи «Челси»
Удар Ирана по столице Бахрейна привел к жертвам
100-летие, смерть двух жен, ссора с Пугачевой: как живет композитор Зацепин
Трамп критично высказался о новом лидере Ирана
Подростки пострадали в массовой драке в ярославском ТЦ
В кармане погибшего бойца ВСУ нашли тетрадь с личным бюджетом
В двух отраслях зафиксировали среднюю зарплату выше 500 тыс. рублей
КСИР поставил условия для прохода через Ормузский пролив
«Военных не было»: туристы рассказали об обстановке в аэропорту Дубая
На Украине заметили панику из-за внезапного «финта» Венгрии
Трампу понравилось общение с Путиным
Владимиру Гостюхину — 80: лучшие роли, смерть близких на СВО, дочь в США
Трамп подтвердил планы США отменить «нефтяные» санкции
Трамп назвал сроки окончания операции в Персидском заливе
Нефть марки Brent рухнула ниже $90
Составили список опасных вредных привычек: как уберечь себя от менингита
«Чертовски разгромили»: Трамп озвучил, чего ожидал от Ирана
При атаке дрона ВСУ под Белгородом ранен мирный житель
«Так веселей»: Трамп объяснил, почему США топят корабли Ирана
«Их флот на дне»: Трамп похвастался уничтожением иранских кораблей
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.