КСИР поставил условия для прохода через Ормузский пролив КСИР даст пройти через Ормузский пролив странам, которые выдворят послов США

Любое государство, которое выдворит послов США и Израиля, получит право на беспрепятственный проход через Ормузский пролив, поставил условие Корпус стражей исламской революции. Механизм сделки, по данным агентства ISNA, прост: дипломатические миссии в обмен на нефть.

Любая арабская или европейская страна, которая выдворит со своей территории послов Израиля и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через Ормузский пролив, — говорится в сообщении КСИР.

Тегеран заблокировал пролив, остановив движение нефтяных танкеров и спровоцировав рост цен на нефть до многолетних максимумов. Теперь он, как уточняется в публикации, использует контроль над ключевой морской артерией как рычаг давления на мировое сообщество.

Ормузский пролив — узкий морской проход в северо-западной части Индийского океана. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом в северо-западной части Аравийского моря.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что Ормузский пролив, через который в прошлом году транспортировалась почти треть всего мирового морского экспорта нефти, в настоящее время фактически закрыт для поставок. Глава государства напомнил, что в 2025 году через этот маршрут проходило около 14 млн баррелей в сутки.