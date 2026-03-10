Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 01:53

КСИР поставил условия для прохода через Ормузский пролив

КСИР даст пройти через Ормузский пролив странам, которые выдворят послов США

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Любое государство, которое выдворит послов США и Израиля, получит право на беспрепятственный проход через Ормузский пролив, поставил условие Корпус стражей исламской революции. Механизм сделки, по данным агентства ISNA, прост: дипломатические миссии в обмен на нефть.

Любая арабская или европейская страна, которая выдворит со своей территории послов Израиля и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через Ормузский пролив, — говорится в сообщении КСИР.

Тегеран заблокировал пролив, остановив движение нефтяных танкеров и спровоцировав рост цен на нефть до многолетних максимумов. Теперь он, как уточняется в публикации, использует контроль над ключевой морской артерией как рычаг давления на мировое сообщество.

Ормузский пролив — узкий морской проход в северо-западной части Индийского океана. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом в северо-западной части Аравийского моря.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что Ормузский пролив, через который в прошлом году транспортировалась почти треть всего мирового морского экспорта нефти, в настоящее время фактически закрыт для поставок. Глава государства напомнил, что в 2025 году через этот маршрут проходило около 14 млн баррелей в сутки.

Ормузский пролив
условия
КСИР
дипломатия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, может ли Британия конфисковать средства от продажи «Челси»
Удар Ирана по столице Бахрейна привел к жертвам
100-летие, смерть двух жен, ссора с Пугачевой: как живет композитор Зацепин
Трамп критично высказался о новом лидере Ирана
Подростки пострадали в массовой драке в ярославском ТЦ
В кармане погибшего бойца ВСУ нашли тетрадь с личным бюджетом
В двух отраслях зафиксировали среднюю зарплату выше 500 тыс. рублей
КСИР поставил условия для прохода через Ормузский пролив
«Военных не было»: туристы рассказали об обстановке в аэропорту Дубая
На Украине заметили панику из-за внезапного «финта» Венгрии
Трампу понравилось общение с Путиным
Владимиру Гостюхину — 80: лучшие роли, смерть близких на СВО, дочь в США
Трамп подтвердил планы США отменить «нефтяные» санкции
Трамп назвал сроки окончания операции в Персидском заливе
Нефть марки Brent рухнула ниже $90
Составили список опасных вредных привычек: как уберечь себя от менингита
«Чертовски разгромили»: Трамп озвучил, чего ожидал от Ирана
При атаке дрона ВСУ под Белгородом ранен мирный житель
«Так веселей»: Трамп объяснил, почему США топят корабли Ирана
«Их флот на дне»: Трамп похвастался уничтожением иранских кораблей
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.