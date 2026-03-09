«Фактически закрыт»: Путин озвучил неутешительные новости для рынка нефти

Ормузский пролив, через который в прошлом году транспортировалась почти треть всего мирового морского экспорта нефти, в настоящее время фактически закрыт для поставок, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ситуации на глобальных рынках нефти и газа. Как передает ТАСС, глава государства напомнил, что в 2025 году через этот маршрут проходило около 14 млн баррелей в сутки.

В 2025 году через Ормузский пролив [шло] около трети мирового морского экспорта нефти. А это порядка 14 млн баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт, — сказал президент.

Также Путин рассказал, что мировые цены на нефть продемонстрировали резкий скачок, увеличившись за неделю на 30%. Российский лидер отметил, что в Москве отдают себе отчет во временном характере текущей ценовой конъюнктуры на энергоносители.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в условиях военной операции США в Иране цена на газ способна подняться до $1500 (118 тыс. рублей) за тысячу кубометров. Эксперт пояснил, что блокировка Ормузского пролива оказывает значительное влияние на стоимость сырья.