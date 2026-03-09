«Не ждать, пока захлопнут дверь»: Путин поставил задачу по нефти и газу

«Не ждать, пока захлопнут дверь»: Путин поставил задачу по нефти и газу Путин призвал перенаправить поставки нефти и газа из ЕС на другие направления

Россия не должна ждать, пока Европа «захлопнет дверь» в вопросах энергопоставок, заявил президент Владимир Путин. По его словам, необходимо оценить возможность перенаправления объемов на другие рынки, сообщает пресс-служба Кремля.

В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что соответствующее поручение уже дано правительству. Президент также заявил о продолжении поставок нефти и газа надежным контрагентам, среди которых не только страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и Венгрия и Словакия.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием немедленно приостановить санкции против российской энергетики. Такая мера необходима из-за угрозы резкого роста цен на нефть и газ на фоне конфликта на Ближнем Востоке, объяснил он.