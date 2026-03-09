Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 21:06

«Ошибочные и провокационные шаги»: Эрдоган обратился к Ирану

Эрдоган: Турция предупреждала Иран о недопустимости ударов по стране

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турция заранее предупреждала Иран о недопустимости ракетных ударов по своей территории, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, трансляцию которого вел телеканал TRT Haber. Он назвал действия Тегерана «ошибочными и провокационными шагами».

Несмотря на наши искренние предупреждения, продолжают предприниматься крайне ошибочные и провокационные шаги, которые ставят под угрозу дружбу Турции, — подчеркнул глава государства.

Эрдоган также добавил, что Анкара продолжит следить за развитием событий в координации с НАТО и другими союзниками, а также принимать дополнительные меры для укрепления национальной безопасности.

Ранее Эрдоган заявил, что мир вступает в хаотичный период, где действует право сильного. Примером тому, по его словам, стали атаки на соседний Иран, которые начали Соединенные Штаты и Израиль.

Кроме того, президент Турции выразил крайнюю степень недовольства действиями Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. Турецкий лидер заявил, что Анкара глубоко разочарована и обеспокоена ударами США и Израиля по Исламской Республике.

Реджеп Эрдоган
Турция
Иран
Ближний Восток
