Дроны ВСУ атаковали автобус с детьми в Запорожской области

Тренер и трое детей получили ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины на автобус спортивной школы в Токмакском муниципальном округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, беспилотник ударил по АЗС, где находилось транспортное средство.
Ранения получили ученики школы — парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения, — говорится в публикации.
Всех пострадавших экстренно госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Балицкий отметил, что находится на связи с оперативными службами.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Инцидент случился на территории села Замостье в Грайворонском округе. Дрон целенаправленно нанес удар по медицинскому автомобилю.