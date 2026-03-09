Дроны ВСУ атаковали автобус с детьми в Запорожской области

Дроны ВСУ атаковали автобус с детьми в Запорожской области Балицкий: трое детей пострадали при ударе БПЛА по автобусу в Запорожской области

Тренер и трое детей получили ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины на автобус спортивной школы в Токмакском муниципальном округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, беспилотник ударил по АЗС, где находилось транспортное средство.

Ранения получили ученики школы — парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения, — говорится в публикации.

Всех пострадавших экстренно госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Балицкий отметил, что находится на связи с оперативными службами.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Инцидент случился на территории села Замостье в Грайворонском округе. Дрон целенаправленно нанес удар по медицинскому автомобилю.