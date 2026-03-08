Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 15:12

Дети остались сиротами после удара ВСУ по автомобилю в Запорожье

ВСУ убили супружескую пару и ранили ребенка в Запорожской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в городе Пологи, в результате погибли супружеская пара, а их шестилетний сын получил ранения, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. Раненый мальчик доставлен в больницу, медики борются за его жизнь. Двухлетний ребенок, находившийся в машине, не пострадал.

Со стороны ВСУ была осуществлена атака с применением беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю в городе Пологи. В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине. В момент атаки в автомобиле также были их малолетние дети, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе в результате взрыва беспилотника ВСУ рядом с автомобилем пострадали два человека. Женщина с осколочными ранениями груди, ног и глаза доставлена в местную больницу бойцами самообороны, второй пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован бригадой скорой помощи.

Кроме того, он проинформировал об атаке украинских дронов на три муниципалитета, в результате которой пострадали три человека. В селе Графовка Шебекинского округа беспилотник ударил по частному дому, женщина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализирована.

ВСУ
Запорожская область
Евгений Балицкий
БПЛА
дроны
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Республиканцы поссорились из-за иранской кампании США
ПВО сбила над Россией более 150 беспилотников за шесть часов
Юрист ответил, что грозит москвичам за шум авто во дворе ночью
В Кузбассе закрывают школы и сады из-за вируса
Раскрыт сценарий США «войти и изъять» ядерные наработки Ирана
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Палестинский посол предрек миру тяжелые последствия иранского кризиса
Дети остались сиротами после удара ВСУ по автомобилю в Запорожье
Дипломаты нашли новый способ эвакуации российских туристов из Катара
Mash: экс-участница «Дома-2» Берникова избила обувщика каблуком
Мужчина погиб под собственным грузовиком на западе Москвы
Жителям Тегерана рассказали, как уберечься от кислотного дождя
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Петербуржца убили посреди ночи прямо в подъезде
Миранчук оформил первый дубль в MLS
Богатырев бросил Арнтгольц на сцене после развода
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Названы самые редкие бриллианты в мире
Путину подарили икону из зоны СВО
Гладков раскрыл последствия атаки дрона ВСУ на авто
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.