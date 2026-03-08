Дети остались сиротами после удара ВСУ по автомобилю в Запорожье ВСУ убили супружескую пару и ранили ребенка в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в городе Пологи, в результате погибли супружеская пара, а их шестилетний сын получил ранения, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. Раненый мальчик доставлен в больницу, медики борются за его жизнь. Двухлетний ребенок, находившийся в машине, не пострадал.

Со стороны ВСУ была осуществлена атака с применением беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю в городе Пологи. В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине. В момент атаки в автомобиле также были их малолетние дети, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе в результате взрыва беспилотника ВСУ рядом с автомобилем пострадали два человека. Женщина с осколочными ранениями груди, ног и глаза доставлена в местную больницу бойцами самообороны, второй пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован бригадой скорой помощи.

Кроме того, он проинформировал об атаке украинских дронов на три муниципалитета, в результате которой пострадали три человека. В селе Графовка Шебекинского округа беспилотник ударил по частному дому, женщина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализирована.