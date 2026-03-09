Свыше 20 БПЛА сбили над российскими регионами за шесть часов Минобороны: ПВО ВС России сбили 21 БПЛА ВСУ над тремя регионами

Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили над регионами РФ 21 украинский БПЛА, сообщает Минобороны России в мессенджере MAX. Все они были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 10 БПЛА над территорией Курской области, восемь БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще 12 пострадали от ударов ВСУ по собравшимся в очереди к магазину в Алешках. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские дроны совершили четыре сброса подряд. Губернатор отметил, что пострадавших увезли в Алешкинскую центральную районную больницу. При этом двух тяжелораненых доставили в Скадовскую ЦРБ.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что пятиэтажный дом получил сильные повреждения при атаке ВСУ на Севастополь. По его словам, БПЛА сбили, он рухнул рядом со зданием.