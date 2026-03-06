Украинский дрон почти разрушил пятиэтажку в Севастополе Развожаев: пятиэтажный дом получил повреждения при атаке ВСУ в Севастополе

Пятиэтажный дом получил сильные повреждения при атаке ВСУ на Севастополь, заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, БПЛА сбили, он рухнул рядом с постройкой.

Сильно пострадал многоквартирный пятиэтажный дом на Ефремова. По моему поручению на месте сейчас работает мой первый заместитель Алексей Николаевич Парикин, директор департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский, все необходимые спецслужбы. Сбитый БПЛА упал рядом с домом, — отметил Развожаев.

Ранее в Севастополе сбитый БПЛА, начиненный взрывчаткой и поражающими металлическими шариками, упал рядом с жилым домом на Ефремова. Михаил Развожаев уточнил, что здание сильно пострадало в результате инцидента, а целью ВСУ были мирные жители.

До этого губернатор Севастополя сообщил, что девять человек пострадали при атаке ВСУ. По его словам, дрон ударил по пятиэтажному дому.

До этого появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, восемь БПЛА уничтожили над территорией Брянской области.