Тайный план Хаменеи: Иран обрушит западные рынки — когда ЕС приползет к РФ

Убитый верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи еще до своей гибели разработал «план хаоса» на Ближнем Востоке, пишут СМИ. Согласно ему, у Тегерана несколько козырей — перекрытие Ормузского пролива, через который идет до 20% мировых поставок жидких углеводородов, удары по энергообъектам стран Персидского залива, нападения на суда в Красном море и кибератаки на финансовую инфраструктуру. Насколько Запад уязвим перед этими рычагами воздействия и чем ситуация выгодна России — в материале NEWS.ru.

Что известно о плане Хаменеи

По информации газеты Financial Times, Иран отвечает на американо-израильские атаки по «плану Хаменеи». Он был разработан сразу после ударов США по территории Исламской Республики летом 2025 года и якобы предполагает распространение хаоса на Ближнем Востоке, создание потрясений на мировых рынках и повышение ставок для оказания давления на противников Тегерана.

«У нас не было иного выбора, кроме как обострить ситуацию и устроить большой пожар, чтобы все увидели. Когда были пересечены наши красные линии в нарушение всех международных законов, мы больше не могли придерживаться правил игры», — объяснил газете источник в иранском правительстве.

Ударам Ирана уже подвергся ряд энергетических объектов в Персидском заливе, включая критически важный газовый узел в Катаре и один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии. А 5 марта Корпус стражей Исламской революции (КСИР) атаковал ракетами здания Минобороны Израиля и аэропорт Бен-Гурион в пригороде Тель-Авива, обойдя американские средства ПВО.

Следы от ракет-перехватчиков, запущенных из израильских систем ПВО в Тель-Авиве Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Эксперт дискуссионного клуба «Валдай» востоковед Фархад Ибрагимов в беседе с NEWS.ru отметил, что военно-политические возможности Ирана очень высоки: страна много лет готовилась к противостоянию с США. При этом Тегеран не только самостоятельно производил ракеты и БПЛА, но и закупал их у других государств — в том числе у Китая, Пакистана и КНДР.

«Сейчас КСИР атакует американские базы, уничтожая живую силу противника, и энергетические объекты по всему Ближнему Востоку. Причем его БПЛА стоят дешево, а ракеты Patriot, которыми их пытаются сбить, — по $1–2 млн. Так что у Ирана преимущество», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас вся надежда США — на наземную операцию.

«Но если лидер США Дональд Трамп на нее решится, то Вьетнам и Афганистан покажутся ему цветочками. Иранцы очень обозлены и говорят, что „мы хотим рвать живое американское мясо“», — подчеркнул Ибрагимов.

Что происходит в Ормузском проливе

4 марта заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде заявил, что военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом, сделав невозможным движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов в акватории. Замглавы МИД республики Казем Гарибабади позже подчеркнул: «Пока идет война, Ормузский пролив должен оставаться закрытым». При этом американский канал Fox News утверждает, что пролив открыт для прохода судов.

Заместитель гендиректора и аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с NEWS.ru допустил, что информация о полном закрытии водной артерии может быть преувеличена.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Через него иногда идут суда, почти все они — контейнеровозы. Если до войны в среднем за сутки его пересекали 24–25 танкеров, то сейчас — один-два. Они идут ночью с отключенными транспондерами, на свой страх и риск. Все остальные танкеры скапливаются в Оманском и Персидском заливах, которые Ормузский пролив соединяет. Идти через пролив капитаны справедливо боятся», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что по Ормузскому проливу поставляется около 20% добываемых в мире нефти и сжиженного природного газа.

«Пока их дефицита на рынке не чувствуется, но цены уже растут. Нефть марки Brent, например, стоит сейчас не около $65, как месяц назад, а около $85 за баррель. Когда реальный дефицит возникнет — а этого не миновать, — цены вырастут еще сильнее», — указал Фролов.

Чем кризис на Ближнем Востоке выгоден России

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, ситуация на Ближнем Востоке может дать России сразу несколько преимуществ. Во-первых, как отмечает кандидат политических наук Владимир Жарихин, Москва уже заявила о готовности взять на себя роль посредника в урегулировании кризиса. Он напомнил, что сразу после начала ударов президент РФ Владимир Путин связался с лидерами крупнейших стран региона.

«Именно благодаря Путину и его контактам с лидерами Ирана были организованы так называемые вывозные рейсы из стран Персидского залива. Иран позволил самолетам с туристами спокойно пройти сквозь зону боевых действий», — пояснил Жарихин.

Также, по словам эксперта, Россия сейчас имеет все шансы расширить свое влияние в рамках Шанхайской организации сотрудничества, превратив «иранский козырь» в инструмент для создания многополярного мира.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главами делегаций Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Москве Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Наш партнер Китай никак не проявил себя ни в Венесуэле, ни в Иране, хотя Трамп фактически отбирает у него дешевую нефть. Россия на фоне Китая выглядит значительно активнее, ее авторитет растет», — считает Жарихин.

Военный аналитик Владимир Прохватилов в свою очередь заметил — роль РФ как посредника может стать еще более актуальной уже в ближайшее время.

«Если нынешние темпы расхода противоракет сохранятся, то США через неделю станет нечем отбиваться от иранских беспилотников и ракет», — указал он.

По мнению Фролова, не стоит забывать и об экономических выгодах. Цены на нефть и СПГ уже выросли, а это значит, что российские компании получат за сырье больше денег, пополнив доходы бюджета. При этом за поставками газа к Москве могут обратиться и страны Европы, если им перестанет хватать СПГ из США. Однако в долгосрочной перспективе, полагает Фролов, возможны «сюрпризы».

«Если цена углеводородов вырастет, скажем, еще вдвое, то можно ждать сокращения производства товаров, которые с их помощью производятся. А значит, на нефть и газ упадет спрос», — пояснил Александр Фролов.

По словам эксперта, крайне важно, чтобы ближневосточный кризис не перетек в третью мировую войну, от которой серьезно пострадают экономики всех стран планеты.

